Lysande jazzkonsert i advent på Bruksgården

Sångaren och munspelaren Bill Öhrström har lyckats samla den yttersta eliten av svenska jazzmusiker i sitt band och de är nu inne på sitt tredje år.

Här finner vi kapellmästaren själv, som med sina 76 år musicerat med storheter som Jimi Hendrix, Jukka Talonen, Mikael Ramel och Janne "Loffe" Carlsson.

Gitarristen Max Schultz vann 1993 Rikskonserters "Jazz i Sverige". Han har jobbat med Herbie Hancock och flera svenska artister som Svante Thuresson, Tommy Körberg och Nils Landgren.

Basisten Patrik Boman belönades 2000 med det prestigefyllda Orkesterjournalens Gyllene Skivan och han har fått Jazzkatten, som utdelas av Radions P2.

Batteristen André Borgström har arbetat tillsammans med flera olika band i Sverige och Spanien som Curtis med Esbjörn Svensson och Costa Jazz Quartet.

Stefan Nilsson på flygel är mest känd som kompositör av filmmusik som "Gabriellas sång" i "Så som i himmelen"; ett axplock ur alla hans 63 filmer. I TV:s sändning från Skansen på nyårsafton 2018 strax innan tolvslaget sjöng Sissel Kyrkjebö och Lilla Kören Stefans och Py Bäckmans "Önska dig ett gott nytt år" ackompanjerade av Stefans orkester.

Kvällens konsert handlade i huvudsak om äldre jazzstandards, ett modernare arrangemang, med sång, munspel och rikligt med sköna soloavsnitt. Bill var försedd med ett tiotal olika munspel förvarade i två askar. På det enas lock stod det "cannabis" i guldbokstäver. Road visade han upp lådan illa kvickt med ett spjuveraktigt leende. Han valde sina munspel med stor omsorg.

Publiken fick avnjuta Bob Haggarts låt "What´s New" från 1939, Louis Armstrongs arrangemang av "Exactly like You" liksom "Don´t Get Around Much Anymore", en gång framförd av Duke Ellington. Då Bill varit i branschen länge, fann han flera lustiga episoder att berätta om mellan musikstyckena.

I "Sweet Sue, Just You" kom Bill i sitt verkliga esse! Inte nog med att han sjöng och spelade utan dessutom dansade som ett yrväder. Nja, kanske inte så våldsamt med tanke på åldern, men ändå.

Efter stående ovationer och jubel bjöds åhörarna på "White Christmas". Stefan inledde stämningsfullt på flygeln varefter kvintettens musikanter fyllde i med en mäktig dominans från Max´ gitarr. En mycket värdig och passande avslutning!

Bengt Ferm

Näraskribent