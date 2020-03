Lysande Ewa Bylin på jazzcafé i Husum

Vilken bejublad entré och vilken start det blev med ”This will be my shining hour”. Ewa lyste som en lanterna då hon tog publiken med på en stadstur i Stockholm med Gunnar Wiklunds ”Sakta vi går genom stan” skriven av Beppe Wolgers. Ett snabbt kast över till svenska folkmelodin ”Visa från Utanmyra” efter ”Social call” och det hela tar form av en eftermiddagskonsert av bästa märke.

Ewa Bylin har sett på Facebook att jag hade en önskan om att få höra Monica Zetterlunds ”Gröna små äpplen” med text av ”Stickan” Andersson och jag blev bönhörd. Alice Babs var nästa svenska sångerska som blev omnämnd. Först i ”Regntunga skyar” ur filmen ”Swing it magistern” från 1940. Därefter ”Come Sunday” och ”Almighty God” efter samarbetet med Duke Ellington på 60-talet.

Att Per-Martin Hamberg skrivet ”Nu tändas åter ljusen i min lilla stad” är välbekant, men många tar fel på staden. Man tror att det är Luleå som Gunnar Wiklund sjunger om, men det är Östersund där Per-Martin bodde innan han flyttade till Stockholm 1945. Att han är född i Grundsunda och flyttade därifrån med föräldrarna vid tre års ålder är mer obekant.

Evert Taube har lämnat efter sig en ovärderlig visskatt, som många botaniserar i. Här blev det ”Änglamark” som kom till i striden om att bevara Vindelälven orörd. Har man sagt a så får man säga b, så Povel Ramel kom också med på ett hörn. ”Följ mig bortåt vägen” blev avslutningen innan Göran Lundberg med presenter och applåder tackade trion. Publiken ville ha ett extra nummer, så riktigt slut blev det inte.

Så fint det är att få höra Ewa Bylin sjunga svenska schlagers av Monica Zetterlund, Gunnar Wiklund, Sven-Bertil Taube och Povel Ramel med jazziga arrangemang och sedan på det höra musik av världsartister som Duke Ellington, Frank Sinatra och Louis Armstrong, allt sammanfattat med avskedet i extranumret ”What a wonderful world”. Vi får hoppas att det blir ett snart återseende i Kyrkans Hus.

Kjell Larsson

Näraskribent