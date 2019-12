Lyft för Härnösandsföretaget – kungen bär deras väska under resa: "Använder den precis som jag själv"

"Nice to see His Majesty the King of Sweden not only carrying his own bags but also our Grunna Twin Tan as a portfolio " skriver väskföretaget Sandlund Hossain själva när de under torsdagen publicerade bilden i sina sociala medier.

Sandlund Hossains VD Anders Sandlund befinner sig Piteå – där de haft en pop-up store under helgen – när vi ringer.

– Det är jättekul att han använder den, jag misstänker att han fått det från en lokalt Piteåföretag, säger Anders Sandlund.

– Det är också roligt att han använder precis som jag själv bär den. Den är praktiskt och snygg på samma gång, fortsätter han.

Anders Sandlund är kunglig hovleverantör via Böle garveri sedan länge.

– Men då handlar det om tavelramar. Vi har gjort cirka tusen ramar åt dem sedan 1996, förklarar Anders Sandlund.

Men nu tar alltså kungahuset även in en ny produkt.

– Det här är den första väskan från Sandlund Hossain som han bär – så förhoppningsvis kan vi nu ta vid via Böle.

Nu hoppas Anders Sandlund att även fler i kungafamiljen tar vid.

– Nästa gång hoppas jag se den på kronprinsessan, säger han.

Företaget bytte nyligen lokaler och har sedan en tid tillbaka egen butik i Tobaksmonopolet i Härnösand. De utvecklar och garvar själva skinnet till väskorna och har som vision att skapa hållbara väskor. Nu har alltså även kungahuset lagt märke till företaget som de senaste året fått allt större spridning och som bland annat gjort ett samarbete tillsammans med klädmärket Residus.