Lyckad Musik i sommarkväll på Grubbe bygdegård

Och det blev en alldeles lyckad tillställning. Att man skulle vara utomhus det var bestämt redan i fjol. Då sa man: Nästa år, det vill säga 2020, då är vi ute på backen. Och så blev det i år. Att det sedan stämde så väl med FHM:s rekommendation om högst 50 pers och så hålla avstånd var bara en bonus. Vi samlades 37 pers. där deltagarna hade med sig egen stol.

Och dom fick uppleva en toppenkväll med musik och sång av hög klass. Som någon bygdens son uttryckte sig: Att man skulle få uppleva en sån här kväll vid Grubbe bygdegård, det var fantastiskt.

De medverkande var Anneli och Wilma Eriksson, Jesper Norberg ur Noratrion, Josef Äretun och Åke Nilsson.

Anneli och Wilma framträdde i två avdelningar. Anneli stod för sången, Wilma med kompet på elpiano. Sångerna var som följer: Sverige, av Kent, där "välkommen hit" upprepades i refrängen.

Vidare "En säng av rosor", Darin, "Visa vid midsommartid" av Rune Lindström. Där spelade Anneli även flöjt till. Den följdes av "Strövtåg i hembygden" av Gustaf Fröding. Så den underbart vackra och känsliga "My heart vill go on". "Flickan och kråkan" av Mikael Wiehe och till sist "Gabriellas sång" av Py Bäckman/Stefan Nilsson. Flickorna Siri och Alma sjöng "Sommar- sommar sol" och Wilma spelade "Kiss the rain" av Yiruma. Josef Äretun framförde två gitarrstycken, bla "Imagine" av John Lennon. Tillsammans med Åke även "Sov på min arm" av Evert Taube. Ett knippe sommarsånger sjöng man tillsammans.

Överraskande huvudnummer var Jesper Norberg som bjöd på pianomusik i toppklass. Han framförde "Visa från Utanmyra" av Jan Johansson, "Emigrantvisa" av samme kompositör. Vidare "Gånglek från Älvdalen", en improvisation av Bach, "Jesu bleibet meine freude", "Vallåt från Jämtland" och slutligen "Så skimrande var aldrig havet". Genialt musikaliskt. Varma applåder förstås.

Åke Nilsson avrundade samlingen med två stycken på nyckelharpa, "På stormyren" och "Andakten" av Eric Sahlström.

Alla fick sig serverade gott kaffe och bröd som fyra damer bjöd på, Lena, Anna, Margareta och Ingegerd. Behållningen gick till Bygdegårdens förening

Mikael Henriksson

Näraskribent