Lundin hyllar Modosupportrarna efter segern: "Otroligt bra"

Modo har av hävd haft det lite tufft på just Hovet i Stockholm på senare år. När laget klev in på isen på lördagseftermiddagen var det drygt två år sedan senaste segern i just den arenan.

Nu är den trenden bruten.

Modo gick ut och sköljde över AIK i den första perioden och sedan var det inget snack om saken.

– Jag tycker att vi kontrollerar matchen i stort sett i 60 minuter. De får några enstaka lägen, något friläge i andra perioden och sedan sista fem i tredje. Men utöver det så tycker jag att de inte får till några farligheter alls, säger Linus Lundin.

Är du förvånad över att ni går ut och kör över dem på det viset i första?

–Njae, vi har spelat bra och har visat det på hemmaplan. Nu har vi tagit med oss samma spel till bortaplan. Vi vet vad vi kan och i dag spelade vi ut hela registret.

Linus Lundin fick själv kröna matchen med en hållen nolla, hans andra den här säsongen. Modo har nu fyra raka segrar och under den perioden har Lundin bara släppt in tre mål.

– Det är alltid en liten bonus. Det var kanske extra skönt att få göra det på Hovet också.

Är det speciellt för dig att möta AIK i dag?

– Nej, det skulle jag inte säga. Det är egentligen inga kvar där, det är några som jag kör sommarträning med som är kvar, annars är det i stort sett ett nytt lag. Men det är kul att komma till Stockholm och spela eftersom jag är härifrån.

Ni hade bra stöd på läktaren?

– Ja, det var otroligt bra. De (Modosupportrarna) täckte ju nästan en hel långsida. Jag hörde dem många gånger i dag och det är kul att det dyker upp så många på bortaplan.

I och med nollan och de 22 räddningarna för dagen förbättrade Linus Lundin sin fina räddningsprocent ytterligare. 93,60 är den nya prydliga noteringen – men någon särskild jakt på Björklövens Joe Cannata (som har 94,64) i toppen av målvaktsligan är det inte tal om.

– Nej, det är ingenting jag tänker på alls. Jag försöker bara göra mitt där bak och så får jag mycket hjälp av grabbarna, vilket underlättar. Det viktiga för mig är att vi vinner matcher – och det gör vi nu, säger Linus Lundin.