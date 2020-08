Lundholms lyckodag på Solänget – knäppte stjärntränarna på näsan: "Någonting nytt med hästen"

För mindre än två veckor sedan var Elisabeth Lundholm, travtränaren från Nordingrå, på Solänget med sin femåriga valack Soul Tan. Som så många gånger förr satt Ingvar Nyberg i sulkyn och det hela slutade med en seger.

Som Lundholm inte såg...

– Jag gick i skogen och visste inte att han hade vunnit. Så den här gången tänkte jag att jag skulle skärpa till mig. Jag har ju tittat på alla hans (Everest Sisus) lopp, berättar hon.

Nyberg och Everest Sisu gick på intet sätt ut som något favoritekipage i V75-6 – hästen var streckad till sju procent och femtehandare. Stjärntränaren Björn Goop var på plats på Solänget och hade favoriten i loppet, Jackpot Vrijthout. Hittills under dagen hade det också till största del slutat med just favoritsegrar.

Ingvar Nyberg berättar om inledningen:

– Vi hamnade lite illa till tycker jag. När (Per) Lennartsson satt i dödens (med Indra's Secret) förstod jag att det inte skulle gå att gå fram.

Med lite mer än varvet kvar låg Everest Sisu och Nyberg i sista par utvändigt och hade Erik Adielsson med Kaptah och Ulf Ohlsson vid sin sida. Ohlsson bytte spår för att ta sig fram och då bestämde sig Nyberg för att trycka på.

– Då fanns det inte så mycket val. Vi fick en fin rygg i Adielsson (och Anything For You) – och sedan avgjorde hästen på ett bra sätt tycker jag.

Just det faktum att det inte gick att sätta sig i dödens gjorde att både Ingvar Nyberg och Elisabeth Lundholm sänkte förhoppningarna under resans gång.

– Han brukar inte vilja gå i rygg, han kan bli lite omotiverad då. Därför tänkte jag att vi låg lite illa till när de blev som det blev – men nu hade han lärt sig det också, säger Nyberg.

– Det är någonting nytt med den här hästen. Nu har han släppt på dumheterna att han ger upp lite grann, säger Lundholm.

Vad säger du om Ingvar?

– Han får kritik ibland för att han är så lugn, för att han inte ser ut att köra egentligen. Men han har bara inga yviga rörelser. Sedan kommer nästa grej – och det är att han kör för hästens bästa. Det är otroligt stort. Om han känner att det inte räcker eller att hästen inte är i ordning, då jagar han inte 5 000 kronor eller så. Då kommer vi igen nästa gång istället.

Den här gången räckte hästen definitivt och det blev betydligt mer än 5 000 kronor. Segern – som kom i debuten i bronsdivisionen – gav förutom äran en segercheck på 110 000 kronor. En viktoria på V75 är väl värd att fira och en leende Ingvar Nyberg säger att det borde firas med champagne.

Synd bara att Elisabeth Lundholm har slut på champagne...

– Men någonting kommer jag att hitta på även om det är tomt i vinstället, säger Lundholm och skrattar.

Det blev alltså en Danneroseger på V75, men för hemmahoppen från Solänget räckte det inte ända fram. Inget av ekipagen nådde någon framskjuten placering. Den med störst chans, Spang Viktor som tränas av Björn Karlsson, saknade krut.

– Det är lite formtapp. Det var relativt uddlöst hela vägen kände jag, då går det inte. Man kan inte vara i form tolv månader om året heller, säger Karlsson.

Karlsson missade därmed chansen att få sin första inteckning i Säterbests Minne – det loppet vanns istället av Bol Brage, tränad av Jan-Olov Persson och körd av Mats E Djuse.

Den stora finalen på dagen var V75:s sista avdelning och anrika Silverörnen. Då 2018 års vinnare, Dreammoko, ströks var det många som trodde att det var upplagt för Diamanten, som ägs av Forspro med Kent och Peter Forsberg och tränas av legendaren Stig H Johansson.

47 streckprocent talar också sitt tydliga spår – men Diamanten galopperade i starten och diskvalificerades.

Vann Silverörnen 2020 gjorde istället Robert Berghs Mindyourvalue W.F. – med förre Solänget-kusken Ove A Lindqvist i sulkyn – med en noslängd före Daniel Redéns Bucks To Burn.