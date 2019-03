Starka känslor kring förslaget om att lägga ned skolor i Kramfors kommun: "Det är en besvikelse i luften"

Kramfors kommun ligger 50 miljoner back i budgeten och ett steg i att förändra ekonomin är att se över verksamheten på några av kommunens skolor.

Ett av förslagen är att Grämestaskolan i Lunde och Ytterlännässkolan i Bollstabruk läggs ner och att eleverna får flytta till några av kommunens andra skolor.

– Vi började i höstas med att starta en utredning och nu har vi kommit till ett mer offensivt skede där vi landat i förslag. Nu vill vi få in reaktioner och tankar kring det, säger Ulrika Hurdén, förvaltningschef på Kramfors kommun.

Reaktionerna var starka och många under måndagens medborgardialog i Lunde Folkets hus.

Två som tyckte till var föräldrarna Frans Rydell och Örjan Johansson från Lunde som båda har barn på den hotade förskolan.

– Jag tycker det är en medborgarmonolog där beslutet är taget. För att det ska se bra ut har man den här dialogen. Det känns inte rätt, säger Örjan Johansson.

Frans Rydell håller med.

– Jag tycker inte att det är en tvåvägskommunikation utan vi får höra vad som sägs. Det känns lite hopplöst. Jag hade inga förhoppningar, men det är en besvikelse i luften, säger han och fortsätter:

– Känslan är att de bara tittar på siffror. Inte att det faktiskt är värt att investera i barn även om de kostar. Jag tycker att man ska ha små förskolor lite här och där som det är i dag. Det måste få kosta och vara lite omständligt, det är det värt för barnens skull.

Något som upprörde många var metoden som användes för att ta in frågor under kvällen, något som sköttes via ett formulär.

– Det känns som det är en godtycklig tröskel för att det ska bli svårare för oss att ta upp våra åsikter så det inte blir en hätsk debatt. Det känns som de håller oss undan, säger Frans Rydell.

Förvaltningschefen Ulrika Hurdén berättar att frågesystemet var ett nytt sätt att föra dialog på och att hon har full förståelse för att det blev en debatt med mycket känslor.

– Vi får utvärdera det efteråt om systemet fungerade. Det är oerhört svårt att ha en dialog med 100 människor.

– Jag tycker det är självklart att föräldrar som är engagerade och vill ha sin skola kvar uttrycker det. Dom uttrycker det väldigt tydligt. Det är självklart ett inlägg i den här debatten. Sen är det andra delar i utredningen som kommer vara avgörande.

Ska man tro Ulrika Hurdén ser framtiden inte ljus ut för de båda skolorna.

– Min bedömning att dom troligast läggs ned. Det är politikerna som säger ja eller nej.

Har medborgarna någon möjlighet att påverka beslutet?

– Dom har möjlighet att vara med och se till att det vi gör blir bra. Att vi tänker på de konsekvenser vi behöver hantera så att det blir bra för deras barn om skolan läggs ner.

– Klart att dom kan påverka politikerna också men elevsiffran talar ganska tydligt språk att dom här två skolorna är hotade om nedläggning.

Beslutet om skolornas vara eller icke vara är tänkt att lyftas i bildningsnämnden i maj och kommer till fullmäktige i juni.

Innan dess kommer det hållas tre medborgardialoger till. Närmast blir på onsdag i Bollsta Folkets.