Lückners glasklara bild – Modos största misstag någonsin: "Förstår inte"

Ni som följer Modo vet om Harald Lückners plats i Nolaskogsarnas historieböcker.

Sommaren 2005 flyttade han till Örnsköldsvik efter att den dåvarande sportchefen Bengt Hedin lyckats locka honom från Mora IK, som Lückner tagit till Elitserien och etablerat i högstaligan.

Lückner, i dag expert för C More, minns den kloke och rutinerade Hedin, som var Modos sportchef under 15 år.

– Bengt var oerhört erfaren, lugn och trygg i sin roll som sportchef. Han bar med sig sin erfarenhet och det var tryggt att jobba med honom under mitt första år, men Bengt kände att hans energi försvann med åren. Han var tidigt inne på att det skulle bli hans sista år som sportchef (05/06). Det var därför Erik "Ecke" Holmberg, som var med i styrelsen då, slussades in som sportchef under första året för att sedan ta över helt och hållet under guldåret.

"Ecke" Holmberg skulle komma att bli guldmakare på väldigt kort tid i Modo Hockey.

Redan under sin första riktiga säsong som sportchef landade klubben sitt andra SM-guld någonsin.

Lückner tillägnar en stor del av guldet 2007 till just Holmberg, som sparkades av Modo två år senare.

– Jag har haft många bra, men "Ecke" sticker ut på ett sätt som är frapperande. Han var närvarande, vi hade samtal varje dag och han hade koll på Hockeysverige. Han hade mottot: "Vem betalar det då?". Han hade järnkoll på ekonomin.

Är det ett av Modos största misstag att sparka honom?

– Det är det absolut största misstaget. Jag förstår än i dag inte varför man gjorde det. Det var för att utse en syndabock när det inte gick särskilt bra. Det är anledningen till varför det sett ut som det gjort i Modo under flera, flera år.

Du kan peka på det beslutet och den personen, att han försvann?

– Ja. Det har varit en röra utan dess like efter det, fram till nu när man har kontinuitet med en tränare som vet vad han vill. Kvalar man tre av fyra år så kommer man åka ut.

Du menar att det skapades negativa synergieffekter efter att "Ecke" Holmberg sparkades och att det inleddes en spiral nedåt då?

– Ja, och Modo sparkade även vd:n (Jerry) Häggström, som gjorde ett jättebra jobb. Det är ett misstag Modo gjorde, att göra sig av med två duktiga ledare. Då fick man se att det inte var så lätt att driva en klubb för "Ecke" hade koll på ekonomin och han var respekterad av agenterna. Han lekte du inte med. Han gav ett bud, det här kan Modo betala, annars fick det vara. Och det visste alla om, det gick inte att deala med "Ecke" Holmberg.

"Ecke" Holmberg har efter sortin från Modo 2009 inte tagit på sig något annat hockeyuppdrag.

Lückner minns inte bara en sportchef som var stenhård mot agenterna, han kommer även ihåg Holmbergs förmåga att välja rätt spelare, till rätt roll, vid rätt tillfälle.

– När vi vann hade vi Blatny som var suverän på trash talk, han skötte den biten medan Sundström, Skröder och Svartvadet kunde ägna sig åt det konstruktiva.

Blatny var en stark under-säsongen-värvning.

– Ja, ännu en "Ecke" Holmberg-lösning som tillförde väldigt mycket.

Blatny och Kuusela kom in under samma säsong. Vilka succéspelare att få in.

– Ja, de var handplockade för vissa uppgifter. Det visade sig bli framgångsrikt.

