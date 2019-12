Luciakröning i Härnösands Domkyrka

Den 12 December 2019. Just hemkommen från en otroligt vacker och stämningsfull Luciakröning i en fullsatt Härnösands domkyrka med mycket vacker sång. Lucia hämtade sitt följe med tänd krona och skred sedan in med sitt följe under vacker sång, vilket det är gott om så här års. Luciakröningen förrättades av Domprost Kent Nordin.

Nu önskar jag alla en riktigt fin och trevlig luciadag och trevlig helg.

Andreas Menzel

Näraskribent