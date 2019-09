Lovande start på Susanna Alakoskis väldiga romansvit om arbetarkvinnornas 1900-tal

En författares föresats att skriva ett stort verk, en gravsten att lämna efter sig, är begriplig. Verket som ska nämnas som den stora insatsen för litteraturen, skrivas in i historieböckerna.

Idén om att vilja skriva någonting stort och betydande behöver dock inte betyda att författaren har förmågan att ro projektet i land. Otaliga är de amerikanska män, exempelvis, som har känt sig kallade att skriva The Great American Novel och på vägen trasslat in sig själva i stjärnbaneret.

I följebrevet till Susanna Alakoskis ”Bomullsängeln” – första delen av fyra i en bokserie som benämns Bomullssviten – skriver förläggaren Stephen Farran-Lee om att vi på 1970- och 80-talen var ”bortskämda med romansatsningar av den här sorten” och nämner Sven Delblancs romaner om Hedeby med flera. Romaner som placerade den lilla människan mitt i de stora samhällsomvandlingarna.

Om sådana därefter inte har skrivits, vad beror det i så fall på? Förlag som saknar tålamod? Författare med för små perspektiv? Bristande läsarintresse? En annan tänkbar förklaring: Denna form av berättande stagnerade. Nog har vi haft andra stora romansatsningar efter dessa decennier, men de har sett annorlunda ut, som till exempel Kristina Sandbergs romansvit om hemmafrun Maj.

Susanna Alakoski är inte någon amerikansk machoman som med uppkavlade armar ska pressa in en kontinent inom hårda pärmar. Hon har en blick för den lilla människan som gör att de aldrig krossas när delarna i det stora romanmaskineriet mullrar igång.

Allt börjar i det tidiga 1900-talet i Finland, när bonddottern Hilda föds till världen i byn Sorola. Livet är hårt, ingenting kommer gratis, men det finns en gemenskap i hemmet och en trygghet av att leva på en plats så bekant att ingen stig leder till en främmande plats. Men från denna trygghet kastas Hilda ut när hon blir gravid utom äktenskapet, offer för en hederskultur. Bortkörd från gården söker hon jobb som piga och möter där den aktivistiska Helli. Tillsammans söker de sig mot staden, mot den nya tiden, och i Vasa får de arbete som textilarbetare på bomullsfabriken i Vasa. Friheten är större, men också anonymiteten i att vara en utbytbar arbetarkropp bland andra.

Den förlorade framtidstron i samhället i dag ligger som en underström i berättelsen, trots att Hilda och hennes kolleger har det så mycket värre.

Mycket detaljerat skildrar sedan Susanna Alakoski hur Hilda erövrar denna nya, skrämmande värld. Kroppen värker och bullret är bedövande, men till slut blir hon en del av fabriken, blir en ”bomullsängel”. Hon möter en man, blir gravid och framtiden ser ljus ut. Sedan kommer kriget. Bomberna faller över Vasa och Hilda blir änka. Ensam har hon bördan att försörja sig själv och barnen i en osäker värld där två världskrig och ett inbördeskrig gör fabrikens framtid osäker.

När världen återigen stelnar i fred, ett kallt krig, har en stor del av Hildas liv hunnit fly undan. På ålderns höst får hon uppleva en ökad trygghet och till och med kortare semesterresor. Världen går framåt, men fabriksgolvet är inte ett paradis för det.

Susanna Alakoski visar hur nära det yttersta armodet ligger oss tidsmässigt. Det är en förbluffande resa som Hildas barn och barnbarn har framför sig, men det är också en resa som för med sig att de yngre generationerna har svårt att förstå den värld som är Hildas. Hon förmår inte riktigt att träda in i det nya ljuset.

Första delen i Bomullssviten är på över 400 sidor och även om jag förstår syftet med att så minutiöst skildra denna tillvaro, tappar jag tålamodet när författaren dröjer sig kvar för länge i fabriksarbetets detaljer. Det går dock inte att anmärka på att Alakoski saknar det språk som krävs för att levandegöra miljön.

Hilda har, till skillnad från väninnan Helli, inte några höga förväntningar på livet. Däremot finns det en tro på att allting ska bli bättre, om inte för henne så för barn och barnbarn. Den förlorade framtidstron i samhället i dag ligger som en underström i berättelsen, trots att Hilda och hennes kolleger har det så mycket värre.

Jag känner hur jag får ta ett djupt andetag för att orka ta till mig ytterligare tre lika bastanta volymer i serien, men också en tacksamhet för att någon ritar upp de stora linjerna i en samtidslitteratur som så ofta är unket instängd i sig själv. Hos Susanna Alakoski och hennes bomullsänglar står fönstret på vid gavel.

*

LITTERATUR

Susanna Alakoski

”Bomullsängeln”

(Natur och Kultur)