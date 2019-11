Löökes lättnad efter mäktiga kvällen: "Har aldrig hänt förut"

1–1, 2–1 och slutligen 4–3.

Jens Lööke stod för en av sina bästa prestationer hittills under säsongen när han sänkte Mora med sitt första hattrick i karriären.

– Det har aldrig hänt förut så det var skönt att få spräcka den där nollan. Jag har i alla fall aldrig gjort det på seniornivå, så det var jättekul, säger han själv efter segern.

När han avgjorde matchen i förlängningen kunde man på långt håll se glädjen hos 22-åringen.

– Det var en sådan lättnad. Det var sådan glädje och allting, det var helt underbart att få göra det här hemma framför supportrarna. Det var otroligt bra tryck och många som eldade på, så det var skitskön stämning där ute.

Han menar att det är viktigt för självförtroendet att få en sådan urladdning.

– Det betyder jättemycket. Jag försöker jobba med mitt målskytte varje dag och jag hoppas att puckarna fortsätter studsa in. Det känns som att jag börjar hitta ett bättre stäm i mitt spel just nu och det tycker jag egentligen att hela laget börjar göra. Vi fortsätter bygga på våra bortasegrar efter uppehållet och är inne på en bra väg just nu.

Han hyllar samtidigt sina lagkamrater och inte minst kedjekamraterna Jonathan Dahlén och Linus Nässén.

– Jag spelar med två otroligt skickliga spelare, och vi hittar varandra bra. Det tycker jag att vi gjorde nästan direkt När Nässén kom in. Det hjälper otroligt mycket. Nu gäller det bara att låta benen fortsätta gå.

Jonathan Dahlén som satte kvitteringen med mindre än en minut kvar av matchen, menar att det märktes i dag att kemin finns där på allvar med kedjekamraten.

– I dag var det riktigt fint. Vi har snackat lite om att vi vill komma dit, och det fick vi göra i dag. Det var extra skönt att känna att kemin verkligen finns kvar där, säger Dahlén.

Han berättar att duon hela tiden försöker hitta vägar för att nå ytterligare nivåer tillsammans.

– Vi pratar mycket om matcherna och situationerna. Sedan åker vi och passar mycket med varandra under träningarna, men också efter dem och innan matcherna på värmningen och så. Då lär man känna varandra, och när man har koll på någons rörelsemönster så blir det lättare att veta ungefär var den kommer vara under matcherna också.

– Sedan har vi alltid väldigt kul med varandra. Både på och utanför isen, säger Dahlén.

Matchfakta

Timrå IK–Mora IK 4–3 (0–0, 1–1, 2–2, 1–0)

Andra perioden: 0–1 (21.11) Johan Persson (Mattias Nörstebö, Kristoffer Gunnarsson), 1–1 (21.24) Jens Lööke (utan assist)

Tredje perioden: 2–1 (41.22) Jens Lööke (Andreas Söderberg, Jonathan Dahlen), 2–2 (43.53) Philip Nyberg (Emil Bejmo), 3–3 (59.01) Joathan Dahlén (Albin Lundin, Marcus Hardegård)

Fjärde perioden: 4–3 (62.41) Jens Lööke (Marcus Hardegård, Jonathan Dahlén)

Utvisningar, TIK: 3x2min, MIK: 4x2min.

Skott: 38–23 (12–10, 9–8, 13–5, 4–0)

Domare: Jimmy Dahmén, Daniel Eriksson

Publik: 3110