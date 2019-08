Lööke kritisk – Timrå IK förlorade första matchen i SCA-Cupen: "Det är under all kritik"

Onsdagskvällen blev tung för Timrå IK när SCA-cupen inleddes. Efter en fin inledning på matchen och en ledning inför den andra perioden tappade Timrå spelet och Mora kunde ta över matchen. Efteråt var Jens Lööke kritisk till hur laget hanterade matchen.

– Vi startade bra i den första perioden och spelade väldigt bra hockey. Det kändes som att allting kuggade i, sedan kommer vi ut i andra och det är helt omvänt. Jag vet inte riktigt vad det är som flyger i oss. Sedan är det väldigt hafsigt i tredje perioden och vi får det inte riktigt att stämma. Det var en uppdelad match, säger Lööke.

Det är under all kritik faktiskt

Just andraperioderna var någonting Timrå IK hade problem med under fjolårssäsongen. Lööke var inte med då, men upplever att det var ett problem även under kvällens match.

– Det blir svårt att växa in i matchen med tanke på vår andraperiod och det måste vi jobba bort. Vi har inte råd att släppa sådana här dippar som vi gjorde i andra. Det var under all kritik faktiskt. Men det var en bra första och resten var inte alls bra.

Lööke var även den som gav Timrå ledningen i den första perioden. Framspelad av Jonathan Dahlén kunde han göra 1–0 i power play – tillsammans med en formation som tränat mycket tillsammans den senaste tiden.

– Det kändes som att vi hade några chanser att göra några till där också efter målet. Det känns som att det har klickat väldigt bra i spelet och det ser jag positivt på. Vi får fortsätta att bygga på det och det kommer vara viktigt att ha ett effektivt power play, säger han och fortsätter.

– Vi har ett högt pucktempo och många kreativa spelare som kan hitta ytor och hitta bra passningar. Det gäller nu att vi är tillräckligt effektiva när vi får chanserna, och det kommer vi att få. Pucktempo och allt kändes otroligt bra och det kändes som att vi luckrade upp stora hål i boxen på dem.

Det kom en smärta direkt.

I slutet av den sista perioden fick även Lööke en smäll nere i ena sarghörnet och blev liggande en stund. Efter matchen gav han dock lugnande besked.

– Jag skulle vända om och då var han i ryggen på mig. Det är lätt hänt och det kom en smärta direkt, men den lade sig ganska snabbt. Det går fort i hockey, men det var skönt att det inte var något värre i alla fall, avslutar han.