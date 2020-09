LIVE-TV: Älgarna-Härnösand tar emot Delsbo på hemmaplan – följ mötet här på Allehanda.se

Vinna och hänga med i toppstriden – eller förlora och centimenteras i mittstriden. Det är förutsättningarna för Älgarna-Härnösand IF och Delsbo IF under lördagen när det är dags för den sjunde omgången i Division 3 Mellersta Norrland.

Klockan 14.00 är det avspark i matchen som Allehanda.se sänder direkt genom reportrarna Olle Larsson och Miriam Maul från Ängevallen i Härnösand.

Sändningen börjar klockan 13.55.

Frågor och svar om livefotbollen på Allehanda.se – här är ALLT du behöver för att se matchen

Konto, inloggning, support, appen, din enhet och hur man ser matcherna på sin stora TV.

Här är vår guide i form av frågor och svar till hur du ser livefotbollsmatcherna på din lokala tidningssajt- och app.

Jag har ju papperstidningen, då borde väl detta ingå?

– Självklart. Det enda du behöver göra då är att aktivera ditt digitala konto på allehanda.se.

Pluskund då, hur blir man det?

– Jätteenkelt, du går bara in via denna länk: https://kund.mittmedia.se/paket/allehanda

Var sänds matcherna?

– All vår fotboll livesänds på Allehanda.se för våra kunder. Som kund kan du även se andra serier, som Ettan och Elitettan, i sin helhet på sportexpressenplay.se.

Hur får man hjälp om det strular?

– Vår kundtjänst har öppet vardagar på kontorstid. Dit kan man skriva eller ringa. För att vara helt på den säkra sidan, kolla så att du kan logga in redan redan innan helgen när fotbollen sätter igång. Här är direktlänken till Allehandas kundservice.

Hur kan jag förbereda min telefon eller min läsplatta på bästa sätt?

– Se till att ha den senaste systemuppdateringen installerad på din enhet, samt den senaste versionen av Allehandas app.

Hur tar man bilden från sin lilla telefon eller dator till sin stora TV?

– Från datorn till teven är det enklast med en HDMI-kabel.

– Har du en Apple TV så går det att skicka bilden från din enhet upp på din teve.

– Vår app stödjer tyvärr inte chromecast, men det går ändå att casta om du gör det från webbläsaren på telefonen eller paddan (allehanda.se) istället för från appen.