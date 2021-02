LISTA: Så många har coronasmittats på ditt postnummer i Härnösand, Kramfors och Sollefteå: "Smitta i stort sett överallt"

Den 10 mars 2020 bekräftades de första fallen av covid-19 i Västernorrland. Sedan dess har det snart gått ett år och över 14 000 personer har nu konstaterats smittade i länet.

Allehanda.se har begärt ut och kartlagt hur smittspridningen har sett ut runt om i Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommuner – nedbrutet till postnummernivån.

Genom Region Västernorrlands statistik gällande covid-19 är det Härnösand som haft flest konstaterade fall av de tre kommunerna med 1064 fall. Sedan följer Sollefteå med 817 konstaterade fall och sist Kramfors med 591 fall. Värst drabbat i länet är Sundsvalls kommun.

– Vårt intryck är att det finns smitta i stort sett överallt. Det är mycket utbrett, säger Hans Boman, smittskyddsläkare på Region Västernorrland.

Fram till och med fredagen den 12 februari hade 14 103 personer konstaterats vara smittade med covid-19 i Västernorrland. Sedan pandemins start i Västernorrland i mars hade 385 personer avlidit med covid-19 fram till fredagen.

– De första fallen var i Sundsvall och sedan dök det upp gradvis och ganska tidigt drabbades alla kommuner. Den spridningen gick rätt fort, det kan vi konstatera.

Ett antal postnummer sticker ut och har mest smittade. I centrala Sollefteå och Härnösand finns ett postnummer där mest smitta har konstaterats.

– Det kan bero på att det varit något utbrott inom äldreomsorgen eller så inom vissa områden. Naturligtvis finns den ökande spridningen i samhället överallt och det kan variera i utbredningen lokalt, säger Hans Boman.

Hur tror ni det kommer utvecklas?

– Det står lite grann och väger. Efter en ganska lång tid med minskande siffror har det varit ganska konstant med nya antal fall de senaste tre veckorna ungefär. Vi är inne i den kritiska månaden, februari, då det brukar vara mycket förkylningar och luftvägsvirus i farten, säger Boman och fortsätter.

– Det känns lite osäkert och vi får följa det hela noga. Vi ser också att ett grannlän har drabbats av ett stort utbrott och det kan naturligtvis inte uteslutas sådana saker även här hos oss. Det gäller att hålla i och hålla ut som vi brukar säga.

Fotnot: Platsmarkeringarna representerar postnumret och inte specifika adresser.

Att just februari är en kritisk månad menar Boman att det är flera faktorer som spelar in. Bland annat att viruset trivs bättre i lägre luftfuktighet och att vi är mer inomhus under de kalla månaderna. Samtidigt är vaccineringen igång i länet – något som ses som ett ljus i tunneln.

– Vi hoppas och tror att det kommer påverka smittspridningen rejält så småningom. Men då gäller det att vi kommit upp i en ganska hög vaccinationstäckning. Fram till maj-juni får vi räkna med att det nog finns ganska stora möjligheter för det här att spridas ytterligare, menar Hans Boman.

Hur hög täckning krävs?

– Man brukar prata om flockimmunitet kring 60 procent. Det krävs nog att vi kommer upp till den nivån innan det får riktiga effekter. Vi har redan en viss immunitet i befolkningen då många redan smittats. Men det krävs naturligtvis även att ett stort antal vaccineras för att komma upp i 60 procent.

Att tänka på vid tolkning av siffrorna

■ Siffrorna från Region Västernorrland sträcker sig från 26 mars till och med 31 januari 2021.

■ Endast postnummer inom Västernorrlands län och de postnummer där tio eller fler fall finns registrerade är inkluderade i listan.

■ Människor kan befinna sig på andra orter än de är folkbokförda i. Det går därför inte att konstatera att en smittsam person befunnit sig på det postnumret som anges.