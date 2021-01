LISTA: Kaniner, praliner och bageri – här är alla nystartade företag i Kramfors 2020: "Försöker förverkliga sina drömmar"

Hittills 2020 har 69 nya företag startas i Kramfors kommun, enligt Bolagsverkets statistik. Fler än året dessförinnan då 65 nya företag startade.

– När det blir sådana här tider ökar nyföretagandet, säger Susanne Königson.

Hon berättar att kommunen hjälper de som vill starta företag i kommunen. Flera olika aktörer har ställt om under coronapandemin för att hjälpa företag, tillexempel Almi, Bizmaker och Nyföretagarcentrum som finns i Sundsvall och Örnsköldsvik.

– Vi tar emot idéer här på kommunen och erbjuder ett antal rådgivningstillfällen så att företagen ska komma igång tryggt och säkert, säger Susanne Königson.

Hur har nyföretagandet sett ut i Sollefteå kommun under året?

– Lusten och viljan att bo, leva och verka här är stor. I nöden är man uppfinningsrik. Då kanske det där steget tas som inte gjorts förut. Man försöker förverkliga sina drömmar helt enkelt, säger Susanne Königson.

Trots coronavirusets effekter på flera branscher i kommunen, ser Susanne Königson ljust på framtiden. Bland annat tror hon att det kommer att starta företag med verksamhet som inte setts förut.

– Människor är kreativa och knutna till platsen. Det är så kraftfullt att man inte vill flytta härifrån. Då hittar man ett sätt att bo kvar på och startar ett företag för att kunna ha en utkomst och en inkomst. Det är vad jag ser faktiskt händer, säger Susanne Königson.

LISTA: Nystartade företag i Kramfors 2020

Januari – 12 nya företag i Kramfors

Nazeks Caffe och Lunchbar: "Café och lunch restaurang med lättare maträtter."

Sebnik AB: "Äga och förvalta värdepapper".

Enligt Checktec AB: "Bedriva konsultverksamhet inom hunddressyr och handel med nya och begagnade verktygsmaskiner samt därmed förenlig verksamhet."

Liact AB: "Fokus på aktivering i livet och konsultering i träning".

Nylands Livs AB: "Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet."

Gerdins Fastighet & Industriutveckling AB: "Bolaget skall bedriva uthyrning och förvaltning av fastigheter, kapitalförvaltning samt industriell utveckling gällande främst det mekanikrelaterade området. verksamhet."

Hf Bygg: "Företaget ska utföra snickeriarbeten."

Lilla Matstället i Gallsäter: "Restaurangverksamhet med husmanskost, á la carte, café försäljning kaffebröd, pizza, kioskvaror, catering, Även loppisförsäljning."

Susanne Öberg AB: "Ledarskaps-, organisations- och affärsutveckling utbildningar samt utredningar".

Linda Dahlkvist Ikt Konsult AB: "Utbildningar, fortbildningar, föreläsningar och workshops i hur man kan arbeta med digitala verktyg i undervisning".

Total Måleri & Bygg i Högakusten AB : "Måleriverksamhet inom nybyggnation och renovering".

Sel Fastigheter AB: "Äga och förvalta fastigheter, samt uthyrning av tjänster".

Reklamen Övik: "Företagets föremål är att bedriva försäljning av annonsplatser på digitala reklamskärmar samt därmed förenlig verksamhet."

Februari – 8 nya företag i Kramfors

Broks Redovisning AB: "Erbjuda tjänster inom redovisning, skatter och bokföring samt därmed förenligt verksamhet".

Nordhammar Utveckling AB: "Genom konsultation erbjuda tjänster inom teknikutveckling, projektledning samt verksamhetsutveckling".

Destination Nordingrå Ekonomiska Förening: "Anskaffa, förvalta och hyra ut utrustning till privata och juridiska personer, utveckla och sälja gemensamma upplevelser och paket till besökare samt att marknadsföra medlemmarnas verksamheter".

Lgr Konsult AB: "Konsultverksamhet inom bygg- och projektledning".

Kalis Honung Handelsbolag: "Biodling, tillverkning av mjöd, hushållsnära tjänster".

Idérik Sweden AB: "Design, utveckling och innovationer av teknisk utrustning och konsumentprodukter".

Rc Koncept: "Snickeri, bygg, butiks inredning, fastighetsförvaltning, nyrenovering, nyproduktion".

Kotb Consulting: "Företagets föremål är att bedriva en livsmedelsaffär, skogsavverkning".

Mars – 12 nya företag i Kramfors

Kaningård Höga Kusten: "Uppfödning och uthyrning av kaniner samt uppfödning av höns och försäljning av ägg".

Folklarm Larmtjänster AB: "Installation och försäljning av larm och säkerhetsutrustning, mjukvaruutveckling, projektledning, uthyrning av IT-utrustning, äga och förvalta fast och lös egendom".

Fotograf Elin Olsson: "Fotoateljé".

Kh Konsult Trading AB: "E-handel med it-relaterade produkter, handel med värdepapper".

High Coast Projects: "Frilansfotografering, inredningskonsultuppdrag, grafisk formgivning och andra kreativa uppdrag för både privatpersoner och företag".

Klt Handelsbolag: "Främst arbeta med lokalvård, fönsterputsning och annan service hos privatpersoner".

Be True Be You: "Massageterapeutiska behandlingar för människor".

Svedbergs Fordonsrep: "Reparation och allmän service av fordon, bilverkstad, försäljning av reservdelar och tillbehör, handel med begagnade bilar".

Dynäs Måleri & Golv AB: "Uthyrning, målning, golvarbeten, försäljning, konsultation".

Bjärtrå Alltjänst AB: "Verksamhet inom fastighetsförvaltning och uthyrning, skogsröjning och plantering samt därmed förenligt verksamhet".

Höga Kusten Highlands: "Uppfödning och försäljning av produkter från Highland Cattle".

Gt Konsult i Sverige AB: "Konsultverksamhet inom IT, Bredband och markarbete".

April – 3 nya företag i Kramfors

High Coast Byggservice AB: "Byggverksamhet med nyproduktion samt renoveringsarbeten, samt vvs och elinstallationer".

Pab Bageri: "Hembageri med bakning och försäljning av matbröd, bakverk, kakor och färdiga mackor".

Maj – 3 nya företag i Kramfors

Duo Ekonomi Handelsbolag: "Konsultverksamhet inom ekonomi, bokföring, redovisning och analys, samt annan".

Rc Lantbruk: "Tjänster åt lantbruk med mjölkproduktion såsom djurskötsel innehållande mjölkning, utfodring, kalvskötsel, stallrutiner, semineringar, dräktighetsundersökning, planering osv".

Rdm Entreprenad Kramfors AB: "Bilskrotningsrörelse samt äga och förvalta fast och lös egendom".

Juni – sju nya företag i Kramfors

Say Shopp: "Detaljhandel över internet av kläder och accessoarer".

Salong Carolin: "Frisörsalong samt försäljning av hårvårdsprodukter och accessoarer".

Gavikstorpet: "Bed och Breakfast, logi, frukostpaket, dryck".

Bevema Kramfors Handelsbolag: "Uthyrning av verktyg, bygg- och anläggningsmaskiner, fordon".

Fritjof Import Handelsbolag: "Kontinental handel med livsmedel".

Shnails: "Nagelverksamhet som innefattar nagelvård, manikyr och gelénaglar".

Gröna Guldets Skogservice: "Sälja och leverera skogsskötseltjänster till olika företag och privata skogsägare som behöver få dessa tjänster utförda".

Juli –2 nya företag i Kramfors

Mt Proxy Services AB: "Verka inom konsultverksamhet inom IT".

Oak Mountain Transport AB: "Åkeriverksamhet".

Augusti – 3 nya företag i Kramfors

Fredrik Lundberg Kapitalförvaltning AB: "Köp, försäljning och förvaltning av värdepapper".

Hk Naprapatklinik AB: "Naprapati, massage, friskvård, rehabilitering, försäljning av frisk- och hälsovårdsprodukter samt utbildning inom frisk- och hälsovård".

Nordquistour AB: "Turism, mindre båttrafik, sjötaxi o liknande verksamhet, konsultverksamhet inom turismnäring, boendeuthyrning, bedriva handel med värdepapper".

September – 8 nya företag i Kramfors

Handelsbolag Rossviks Gård: "Uppfödning av slaktdjur".

Jsk AB: "Köp, sälj samt uthyrning av maskiner såsom gräsklippare, röjsåg, vedklyv, kakelsåg".

Nannas Praliner i Höga Kusten: "Tillverkning och försäljning av praliner och bakverk. Utbildning och workshop inom pralintillverkning och bakning. Försäljning av choklad och utrustning inom pralintillverkning och bakning".

Inga-Lills Fina Fötter och Vackra Under: "Fotvårdsbehandlingar och underklädesförsäljning".

Maya Handelsbolag: "SPA och wellnesskonsult och ledning".

Nordingrå Maskin & Alltjänst AB: "Verksamhet inom maskin- och byggentreprenad, maskinuthyrning, uthyrning av förare till entreprenadmaskiner, buss och lastbil".

Nyléns Svets & Industriservice AB: "Svets- och reparationsarbete inom metallindustrin, pappers-, sågverks-, gruv- och vattenkraftsindustrin".

Saranoret AB: "Uppfödning och försäljning av hundar, utbildning för hundar och hundägare, träning av hundar".

Oktober – 4 nya företag i Kramfors

Kramfors Skog AB: "Skogsavverkning och ungskogsvård".

Bjurulf Viltköttsbolag AB: "Försäljning av viltkött och fisk till i första hand privata hushåll, men även till andra livsmedelsföretag".

Bjurulf Wildland Experiences AB: "Turism inom jakt, fiske och vildmarksupplevelser".

Pv Hovslageri: "Sko, verka hästar".

November – 7 nya företag i Kramfors

Lilla Pralineriet i Höga Kusten: "Tillverkning och försäljning av handgjorda chokladpraliner."

Crille Consult i Västernorrland AB: "Handel för dokumenthantering, IT och kontorsinredning".

M Bomans Fastigheter AB: "Förvalta fast och lös egendom".

Design Af Mila: "Skönhetssalong som erbjuder hud- och nagelvård, försäljning av hud- och nagelprodukter".

Ringkallens Holding AB: "Äga aktier och andelar i andra företag och fastigheter".

Ullångers Fastighetsservice AB: "Bygg- och snickeriverksamhet, företrädesvis om-, ny- och tillbyggnationer".

Icaro AB: "Konsultverksamhet: Coaching, bygg, trädgårdsarbete, djurskötsel, biodling, musikproduktion, översättning, bokföring".

December – 3 nya företag i Kramfors (fram till och med 18 december)

Nordiska Byggproffs: "Byggnationer."

Ramviks Lotstjänst: "Chaufförsuthyrning."

B.E Näsman AB: "Arbeta med lokalvård, fönsterputsning och annan service av hushållsnära tjänster hos privatpersoner och företag. Företaget hyr ut vårdpersonal samt yrkeschaufförer."

Fotnot: Statistiken kommer från Bolagsverket.se, eventuella skillnader mellan listan ovan och totalsumman kan förekomma.