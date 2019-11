LISTA: Här kan du njuta av julmusik i Ö-vik – de större evenemangen fram till julhelgen

A Christmas Cantata

När: Söndag 24/11 kl 18-20

Var: Själevads kyrka

Vad: Nils Lindbergs originalverk i 16 satser för blandad kör, solister och storband. Örnsköldsviks Kammarkör och Övik Big Band.

Arrangör: Övik Big Band

Julrock i Blueskällaren

När: Lördag 30/11, kl 19-21

Var: Bruksgården

Vad: Robin Hörnkvist, Klas Norberg och Holmstens Trio bjuder in till en julig rock n roll-afton. Biljetter köpes via Tickster.

På Facebook: https://www.facebook.com/events/2411327132296641/

Anna-Lottas jul 2019

När: Söndag 1/12, kl 18-20

Var: EFS-kyrkan, Örnsköldsvik

Vad: Anna-Lotta Larsson tillsammans med Äldrekören och Sara Karlsson. Biljetter köpes på www.nortic.se.

På Facebook: https://www.facebook.com/events/2362808867131102/

Gospel holiday Celebration

När: Lördag 7/12, kl 17-19

Var: Pingstkyrkan, Örnsköldsvik

Vad: All for One Gospel Choir möter Övik Big Band i en musikfest i julens tecken. Biljetter köpes via Tickster.

På Facebook: https://www.facebook.com/events/404260373777387/

Julkonsert

När: Söndag 8/12, kl 17-19

Var: Pingstkyrkan, Örnsköldsvik

Vad: Örnsköldsviks musiksällskaps orkester gästas av Stråk för alla, Julkören, barnkör och sångsolisten Annelie Vigren. Biljetter köpes via Tickster.

På Facebook: https://www.facebook.com/events/2455162084751998/

Julkonsert på Husumgården

När: Söndag 8/12, kl 18 (Extraföreställning kl 13.30)

Var: Husumgården

Vad: Årets julkonsert bjuder på en härlig blandning av musikaliska julkarameller, med julmys, jingle bells, julstämning och tomterock. Medverkande Ann-Cathrine Wiklander, Klas Norberg, Agneta & Peter med flera. Biljetter köpes via Tickster.

På nätet: https://www.hogakusten.com/sv/julkonsert

I Juletid 2019

När: Måndag 9/12, kl 19.30

Var: Själevads kyrka

Vad: Glädje och julefrid med Debbie Louise, Magnus Johansson och Marcos Ubeda samt en rad lokala körer och i några fall även musikkårer. Biljetter via Tickster eller ICA Kvantum, Östmans Musik och Pressbyrån i Ö-vik.

På Facebook: https://www.facebook.com/ijuletid/

Vintergalan

När: Lördag 14/12, kl 19.30-22.30

Var: Fjällräven center

Vad: Julshow med artister som Jill Johnson, Molly Sandén, Robert Pettersson [Stiftelsen/Takida], Pernilla Wahlgren och Eric Gadd tillsammans med kvällens konferencier Kenny Mattsson. Biljetter köpes på www.vintergalan.se.

På Facebook: https://www.facebook.com/events/450124835793236/

Julmusik i folkton

När: Lördag 21/12, kl 18-19.30

Var: Thuleteatern

Vad: Blandade julklassiker i familjära folkmusikinspirerade versioner. En och annan ny låt blir det också! Med bland annat Sara Karlsson och Jessica Wetterstrand Sjöberg. Biljetter köpes på Östmans Musik.

På Facebook: https://www.facebook.com/events/532949937518777/