LISTA: Från Modoikoner till unga löftet – då har Ådalen- och Härnösandsspelarna draftats

De kommer från skilda delar av Ångermanlands fyra kommuner. Många har Modo som gemensam nämnare under karriären – andra har inte varit där alls. Men alla har väckt ett intresse på andra sidan Atlanten – i världens bästa hockeyliga, NHL.

För tre av spelarna väntar en ny säsong i NHL – för andra är drömmen om spel i Nordamerika fortfarande en dröm att sträva mot.

Allehanda.se och Tidningen Ångermanland har kartlagt samtliga spelare från Sollefteå, Kramfors och Härnösands kommuner som varit och nosat på spel på andra sidan Atlanten.

Thomas Gradin.

Gradin är den mest meriterade spelaren på den här listan. 677 NHL-matcher blev det för Gradin där han producerade 593 poäng. Lägg där till utmärkelsen som bäste svensk i NHL säsongen 81/82. Långselefostrade Gradin spenderade mestadelen av NHL-karriären i Vancouver där han fortfarande är verksam som scout. Draftades av Chicago 1976.

Anders Huss.

Huss är kanske inte den spelare som är mest förknippad med Ångermanlandshockey. Istället är det mer Brynäs och nuförtiden Timrå IK som Huss förknippas med. Men faktum är att Huss är född i Sollefteå och har Långsele AIF som moderklubb. Han draftades 1983 av Washington, men spenderade hela karriären i Sverige.

Magnus Wernblom

Då var det dags för Modoikon nummer ett på listan. Wernblom gjorde seniordebut redan innan han hade kommit upp i juniorålder för sin moderklubb Kramfors-Alliansen. Efter det var det Modo som gällde för hela slanten, förutom tre säsonger i Skellefteå under mitten av 00-talet. Har även han sitt nummer hedrat i Modo. Draftades 1992 av Los Angeles.

Mattias Timander

Modoikon nummer två. 419 matcher i NHL blev det till slut för Timander – som likt sin gamle lagkamrat Svartvadet fått sitt nummer hedrat av både Modo och Sollefteå. Draftades 1992 av Boston.

Per Svartvadet

Modoikon nummer tre på listan. Sollefteåsonen Svartvadet har sitt nummer 39 hissat i skyarna både i Fjällräven center och i Niphallen. 247 matcher i NHL blev det för Svartvadet – som gjorde det förlösande avgörande målet i kvartsfinalserien mot Timrå 2007. En säsong Modo senare skulle stå som SM-guldvinnare i. Draftades 1993 av Dallas.

Mikael Tjälldén

Den av spelarna på den här listan som kanske är lite mer okänd än de andra. Via juniorspel i Modo gick sedan flyttlasset till dåvarande sammanslagningen Sundsvall/Timrå. Efter en säsong i elitserien testade Tjälldén vingarna i Nordamerika där det blev en säsong med Tallahassee Tiger Sharks i ECHL och tre AHL-matcher innan kosan styrdes mot Europa igen och en karriär som mestadels spenderades utomlands. Draftades 1993 av Florida.

Pär Styf

Den nuvarande Modotränaren har Antjärns IK som moderklubb och spenderade stora delar av sin karriär i den södra delen av länet – i Timrå. Numera är han mer förknippad med sin gamla juniorklubb, Modo, där han nu styr skutan i Hockeyallsvenskan. Draftades 1997 av Philadelphia.

Tobias Enström

Ännu en på listan som var med i Modos guldvinnande lag 2007. Elva säsonger i NHL blev det för Höga kusten-fostrade Enström som står noterad för 719 matcher totalt i Nordamerika där han spenderade samtliga år i Atlanta, som senare blev till en flytt till Winnipeg då laget flyttade. Draftades 2003 av just Atlanta.

Mario Kempe

Den äldre av bröderna Kempe. Snabbe Mario tog vägen via spel i kanadensiska juniorligan till att bli draftad. Efter att ha återvänt till Sverige igen och även gjort en sväng till Ryssland fick han chansen i NHL och i Arizona Coyotes 2017. Efter lite drygt två och en halv säsong i Nordamerika återfinns Kempe nuförtiden i ryska CSKA Moskva. Draftades av Philadelphia 2007.

John Westin

Har numera avslutat sin hockeykarriär sedan några år tillbaka, trots att han bara är 28 år gammal. Är nuförtiden materialförvaltare i Timrå och hjälper till med fysträningen. Kramforssonen tog steget via Modos juniorled upp till a-laget innan nya utmaningar väntade i framför allt Timrå. Draftades 2010 av Montreal.

Anton Forsberg

Härnösandssonen som tog vägen via AIK Härnösand Modo och ett JVM-guld till NHL går nu in på sin sjunde säsong i Nordamerika. Forsberg har under dessa säsonger noterats för 48 matcher i världens bästa liga. Inför den kommande säsongen hade 28-åringen även en ny hemvist i kanadensiska Edmonton Oilers – men blev dagar innan premiären upplockad av gamla laget Carolina igen. Draftades 2011 av Columbus.

Linus Ullmark

Lugnvikssonen Ullmark går nu in på sin femte säsong i Nordamerika och skrev inför den här säsongen ett nytt kontrakt värt 2,6 miljoner dollar. Gjorde seniordebut för Modo 2011 som junior då båda ordinarie målvakterna saknades. Draftades av Buffalo 2012.

Adrian Kempe

Lillebror Kempe är den mest meriterade av de två. Med 256 NHL-matcher på sitt cv och ett VM-guld 2018 går Kempe nu in på sin sjätte hela säsong i Los Angeles organisation. Nådde under fjolårssäsongen 100 poäng i NHL. Draftades i den första rundan 2014 av Los Angeles.

Filip Westerlund

Den senaste Härnösandsprodukten att draftas av ett NHL-lag då Westerlund valdes av Arizona. En av få spelare på denna lista som inte gått via Modo dit han är idag. Westerlund gick istället via Frölundas juniorled, och en kort sejour i Björklöven, till Timrå där han är idag. Har spelat i samtliga svenska juniorlandslag under juniortiden. Draftades av Arizona 2017.

Mattias Norlinder

Ett av svensk hockeys framtidshopp på backsidan. 20-åringen gjorde seniordebut i Modo för tre säsonger sedan och gick inför den här säsongen till Frölunda för att testa vingarna på SHL-nivå. Har redan gjort landslagsdebut och har meriter från JVM. Draftades av Montreal 2019.

William Wallinder

Ett av de nuvarande löftena inom svensk hockey. Sollefteåprodukten var uttagen i den svenska JVM-truppen till senaste turneringen, men tvingades lämna efter ett positivt coronatest. Den långe 18-åringen gjorde seniordebut för Modo redan under fjolåret och draftades i höstas av Detroit.

Jeremias Lindewall

Den senast draftade Ångermanlandsspelaren. Lindewall, som har Sollefteå som moderklubb, har den här säsongen fått göra sin debut i seniorsammanhang med Modo. Draftades i den sjunde rundan i höstas av Edmonton.