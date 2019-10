Linnéa & Peter budar ut middag innan Mia Skäringers show – för kvinnorättskampen: "Aldrig upplevt sånt tryck"

26 oktober kommer komikern Mia Skäringer till Örnsköldsvik med sin föreställning Avig Maria – No more fucks to give. Till glädje för många i stan, inte minst för restaurangägarna som fått in mängder med bokningar för kvällen.

Linnéa & Peter är ett av ställena som har haft allra högst tryck.

– Vi hade fullt redan i november förra året. Vi har 38 stolar att erbjuda innan showen, men vi hade kunnat sätta 1000 personer på dem om vi släppt in alla som bokat. Vi har aldrig upplevt sånt tryck förut, berättar Linnéa Liljedahl.

För den som ville ha ett bord den kvällen, men var ute för sent finns det en chans till. Med tanke på trycket som var bestämde sig Linnéa & Peter för att auktionera ut ett av borden i lokalen.

Pengarna som auktionen ger går oavkortat till kvinnorättsorganisationen "Kvinna till Kvinna". Extra passande för tillfället, då kvinnokampen är ett centralt ämne i Skäringers föreställning.

– Hon är fantastisk i sin personlighet. Hon sticker verkligen ut hakan, både på ett roligt och allvarligt sätt. Det är en viktig fråga att få upp ögonen för, säger Linnéa.

Vad kommer de som vinner auktionen att bjudas på?

– Lägger man så mycket pengar för en så fin kamp ska man bli väl omhändertagen. Menyn blir en överraskning, men vi lovar att bjuda på goda grejer och trevlig stämning. Jag förstår att det är mycket pengar, men det är fint att det finns ett sånt engagemang.

I nuläget ligger högsta budet på 5100 kronor. Budgivningen avslutas på onsdag 23 oktober vid lunch.

Det händer annat på restaurangen framöver också. I november kommer mästerkocken Norbert Lang i vanlig ordning till Örnsköldsvik för att inviga tryffelsäsongen på riktigt.

– Han är fantastisk på alla vis. Han brukar komma som ett vårtecken i början på året och nu tar han med sig den svarta knölen, kökets kronjuvel. I övrigt blir det en vinkväll senare i november och så ska vi i personalen åka till Stockholm och skämma bort oss själva lite också.