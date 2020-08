Lina Melander bjöd på en rik musikanrättning

Lina, som har hunnit bli 37 år, är sedan 2014 sångpedagog i Göteborg där hon har blivit bekant med Sonya Hedenbratts pianist Sven-Eric Dahlberg. Tillsammans har de haft ett antal hyllningskonserter ur Sonya Hedenbratts rika repertoar.

Vid konserten i Själevads kyrka den 29 juli, berättade Lina en hel rad episoder kopplade till Sonya Hedenbratt, som hade Sarah Vaughan som sin stora jazzidol. När hon så träffade Ella Fitzgerald på konserthuset i Göteborg bad hon Ella hälsa till Sarah ”Sonya Hedenbratt love you”, ifall hon skulle träffa henne. Sonya kom på att hon hade varit ofin, så hon skyndade sig att tillägga, ”I love of course you too” då Ella Fitzgerald nog får anses vara en större jazzstjärna än Sarah Vaughan.

I Själevads kyrka sjöng Lina Melander tre sånger med anknytning till Sonya Hedenbratt. Två jazzlåtar och sedan en låt ur Hasse och Tages revy 1963 där Sonya var med och sjöng.

Att Monica Zetterlund gjort stort intryck på Lina råder ingen tvekan om. Efter att hon sjungit sista låten ville aldrig applåderna ta slut, så kantor Marie Hörnell bad om ett extra nummer. Vilken fin avslutning det blev med den svenska folkmelodin ”Visa från Utanmyra”, som i jazzsammanhang tolkats av Monica Zetterlund.

Med tolv låtar kan man inte täcka in allt, med det blev en konsert med stor variation utan att bli spretig. Lina har spelat in två singlar. Den senaste som kom ut i juni heter ”Marken”. Den har hon skrivit i samarbete med Tony Naima. ”Marken” tillhör genren pop. I Själevad blev den spelad som en countrylåt. I popfacket stoppade Lina istället in Bruce Springsteens ”If I should fall behind”.

I det sentimentala facket hamnar Bo Kaspers ”Undantag” och Barbro Hörbergs ”Med ögon känsliga för grönt”.

Pianisten Patrik Källström och basisten Patrik Grundström är också värda mycket beröm. Tillsammans spelade de instrumentalt Bill Evans ”Some other time” där deras skicklighet fick fullt utlopp.

Ja vad kan man mer önska sig? Jo, ”Underbart är kort”, alldeles för kort med fyra minuter av Povel Ramels låt. Vi får hoppas att det kommer fler tillfällen för oss Ö-viksbor att få gå på Lina Melanders konserter. Ingen tvekan om att både lyskraft och publik finns, så låt oss hoppas på ett snart återseende.

Kjell Larsson,

Näraskribent