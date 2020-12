Lina Areklew: "Inte ens den värsta av flunsor kan ta ifrån oss julen"

Sång hör julen till. Klingande bjällror, vacker stämsång och jullåtar som vi hört så många gånger att vi kan dem utantill. Men hur blir det i år? Nu när knäcken bytts mot ansiktsmasker och glöggen mot vaccin. Hur blir det egentligen med tomten, kommer han med klappar till alla snälla barn eller kommer han bara till dem som kan uppvisa ett positivt antikroppstest? Och julsångerna. Hur står de sig egentligen i denna nya värld?

Ute faller snö, i spiltan Blacken står. Ja, så som det ser ut nu får han nog stå där ett tag. Här ska inte selas eller slädas. Ingen munter vintersång ska framföras och snön den får nog virvla för sig själv. Blackens ägare sitter nämligen i kollektivtrafiks-karantän sedan nio månader. Fastmonterad i soffan med sin laptop i knäet. Iklädd endast kallingar och strumpor, men med nystruken vit skjorta inför videmötet som snart ska börja.

Jul, jul, strålande jul. Glans över vita skogar? Ja, varför inte. Skogen är väl i princip det enda stället man kan vistas på utan att bli tilltvålad av någon förbipasserande hobby-immunolog. Eviga längtan till ljus och frid? Det får mig osökt att tänka på den årliga charterresan till sol och värme. Men det får nog förbli en längtan några år till. Tanken på att knö sig ner i en flygplansstol bredvid hundratals småsnoriga och hostiga barnfamiljer känns inte så tilltalande. Och finns det verkligen någon som reser på semester i dessa tider? När en hotellbuffé utan munskydd och handsprit anses kriminell och paraplydrinkarna måste serveras med plasthandskar. Gissar att svaret är nej.

Jag såg mamma kyssa tomten jag. Nähä, du. Skulle inte tro det. Om tomten överhuvudtaget får för sig att dyka upp ska han tempas på farstubron och sedan placeras på behörigt avstånd från övriga gäster. Paket ska delas ut med grilltång och hans kyssar, dem får han behålla för sig själv. Om man ser det ur ett rent antropologiskt perspektiv kan man undra om kramar och pussar överhuvudtaget kommer att överleva, eller om forskare om tusen år kommer att se dem som en absurd hälsningssed som vi människor höll på med innan ”den stora smällen 2020”?

O helga natt, du frälsning åt oss gav. Om det är Gud eller Tegnell som kommer med den frälsningen, därom kan man tvista och vad man väljer att tro på är självklart upp till var och en. Men efter det här året inser nog de flesta att ingen av dem är helt tillförlitlig.

Fast låt oss lägga all dysterhet åt sidan en stund. För visst måste vi kunna skoja om eländet? Försöka ta udden av den här jädra pandemin. Den kommer inte vara för evigt. Vi måste bara hålla ut lite till. Och inte ens den värsta av flunsor kan ta ifrån oss julen. Naturligtvis kommer den se annorlunda ut i år. Men det hindrar oss inte från att sända all den kärlek vi kan till våra nära och kära. Baka lussebullar och skicka dem till mormor på ålderdomshemmet, fika med faster via Facetime, stötta vår lokala handel genom att köpa julklappar där, laga en jultallrik och köra ut den till någon som är ensam. Det finns massor vi kan göra för att hjälpa varandra genom det här.

Låt oss ta vara på den här tiden genom att kontemplera, vara med våra familjer och känna tacksamhet för hälsa och kärlek. Alla de saker vi tar för givet när livet bara rusar på.

Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Kan måhända vara den mest irriterande jullåten som någonsin skrivits, men ack vad sann den är. För vad vill man egentligen ha när det är jul? Jo, dem man älskar. I år får vissa kanske nöja sig med digitalt julfirande, men nästa år då jäklar ska vi ta igen allt och kramas som aldrig förr!

LINA AREKLEW