Letar i ödehus efter Olle Högboms döda kropp – tips utreds av journalist: "Ska åka dit och undersöka det"

Olle Högbom från Härnösand försvann på Floragatan i Sundsvall den 7 september 1983.

Det finns flera olika teorier om vad som hänt honom. Olles pappa Ruben Högbom trodde fram till sin död i vintras att någon eller några av poliserna som letade efter en inbrottstjuv på Floragatan samma kväll som Olle försvann, hade dödat honom. Men alla de poliserna har förhörts och det spåret har inte lett utredningen vidare.

En annan teori är att Olle blev påkörd av en bil och att kroppen sedan fördes bort. Genom åren har polisen fått in flera sådana tips. Det hittades bromsspår på platsen och ett vittne såg två personer som lastade in eller ut något ur en bil.

För några år sedan fick även Ruben Högbom ett liknande tips. Han mottog ett anonymt meddelande till sin blogg på internet om sonen, av en person som påstod att Olle verkligen hade blivit påkörd, av en bil med inbrottstjuvarna som polisen hade letat efter på Floragatan.

– Det här gänget har vi fått många olika tips om, att de på något sätt skulle vara inblandade, säger Andreas Brännlund, Olles bäste vän som ägnat många år åt att försöka få klarhet i vad som egentligen hände.

Enligt tipset till Ruben var inbrottstjuvarna ett gäng från en by utanför Sundsvall. I panik hade de lastat in Olle i bilen och sedan gömt kroppen hemma hos en i gänget. Kroppen ska ha lagts i en källare eller i krypgrunden under köksgolvet i huset.

– Föraren av bilen ska ha varit det här gängets ledare, en person som också tidigare förekommit i polisutredningen om Olles försvinnande och förhörts som misstänkt, säger frilansjournalisten Martin Ezpeleta som gjort en dokumentär om Olle Högboms försvinnande.

Av tipsaren fick Ruben Högbom bilder och koordinater till huset där Olles kropp skulle finnas, ett övergivet hus i en by utanför Sundsvall där gänget som gjorde inbrottet på Floragatan brukade hålla till.

Tipsaren ville ta med Ruben Högbom och visa honom platsen, men tidpunkten sköts hela tiden fram och plötsligt, efter att ha skickat meddelanden fram och tillbaka i ett halvårs tid, bröts kontakten. Tipsaren försvann och hördes aldrig av igen.

Ruben Högbom litade inte på polisen som han ansåg hade slarvat bort hela utredningen om Olle, och ville inte berätta för polisen om tipset. Istället åkte han och dottern Maria, Olles syster, ut till huset. Men det var tomt och övergivet och de kunde inte ta sig in.

Efter det har frilansjournalisten Martin Ezpeleta sökt ägaren till huset, men inte lyckats få någon kontakt med den person som står skriven som fastighetsägare. Han har ändå varit där en gång till tillsammans med Olles syster. De har undersökt husets jordkällare utan att hitta något, men kunde inte ta sig in till krypgrunden.

Om inte annat så kan vi sedan utesluta den här platsen som det gått flera rykten om genom åren

– Huset har stått tomt i många år och trädgården är helt övervuxen. Det verkar ha övergivits i en hast. Möblerna är kvar och i köket står porslin kvar orört som att de som bodde där har försvunnit helt plötsligt, säger Martin Ezpeleta.

Eftersom huset inte är ordentligt genomsökt ännu ska han åka dit igen.

– Det är inte alls säkert att vi hittar något men det här spåret är ju inte färdigutrett. Om inte annat så kan vi sedan utesluta den här platsen som det gått flera rykten om genom åren, säger Martin Ezpeleta.

Josefine Perming, chef för grova brott på polisen i länet, säger att man har fått information om tipset men vill inte avslöja vilka åtgärder som vidtagits, med hänvisning till förundersökningssekretessen.