Lena Asplund (M) utsatt för hot på Facebook – lämnar grupp för sjukhusdebatt: "Det är inte acceptabelt"

– Men det finns en svans där som gör att jag inte kan vara kvar. Det nöter ned en när det hela tiden kommer kommentarer från ett antal människor att man är en idiot och så vidare. Jag har faktiskt en familj som läser också.

Enligt Lena Asplund har det förekommit hot och anklagelser mot henne under en längre tid via inlägg på den här gruppens hemsida. Lena har också funderat över att gå ur gruppen under en lång tid och i fredags fattade hon sitt beslut.

I sitt "avskedsinlägg" på fb-gruppen Sollefteå och Örnsköldsviks Framtidens Akutsjukhus skriver Lena Asplund:

"Jag kommer nu att lämna denna fb-grupp. Det finns alldeles för mycket hat och kränkningar här. Att vara emot politiska förslag och komma med egna är sunt, det är så det fungerar i en demokrati. Men att hata och i viss mån sprida hot mot enskilda politiker är inte acceptabelt."

Detta är något som på sikt kan komma att undergräva vår demokrati, var finns det politiker som dagligen är beredda att utsätta sig för hat och kränkande kommentarer. Jag beklagar verkligen att jag måste lämna sidan, för det finns även många debattörer med ett gott tonläge här".

Lena Asplund från Sollefteå och ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden berättar att det är till och med politiker som haft åsikter om henne på den här sidan.

– Debattklimatet i sociala medier är många gånger inte acceptabelt och det är något som de här grupperna borde fundera över, anser Lena Asplund.

Nils-Gunnar Molin är en av tiotalet administratörer i den här gruppen och han beklagar att det förekommit påhopp mot Lena Asplund.

– Hon känner att hon blivit illa behandlad och det kan jag hålla med om. Det har förekommit konstiga saker och nu senast gick jag in och stängde kommentatorsfältet. Vårt ständiga budskap är att man ska skilja på sak och person, hålla sig till fakta och diskutera sakfrågor, säger Nils-Gunnar och fortsätter:

– Lena har kontaktat mig flera gånger och påtalat att det förekommer olämpliga saker. Vi har också pratat med ett antal personer som skrivit kommentarer. En del har lagt av, medan det tyvärr finns de som fortsätter.

Nils-Gunnar Molin betonar också vikten av att de har en bra relation till bland annat politiker:

– Om vi ska nå framgång med vårt arbete är det viktigt att vi har bra relationer. Vi har sedan vi började för fyra år sedan stängt av mellan 80-100 personer. Sidan har ett stort flöde av kommentarer och vi har 15 000 i gruppen så tyvärr händer det att några kommentarer slinker emellan som egentligen inte borde vara med.