Ledarskifte i Örnsköldsviks FN-förening

Samtidigt lämnade även Torbjörn Lindgren och Anita Harning föreningsarbetet. Torbjörn har precis som Stellan varit knuten till styrelsen sedan första början som både revisor och kassör. Under senare år har Torbjörn fungerat som webb-redaktör och både Torbjörn och i synnerhet Stellan har under många år även varit aktiva inom Västernorrlands läns FN-distrikt. Anita trädde in i styrelsen under 2007 och har bidragit med ett mycket förtjänstfullt och engagerat styrelsearbete och alla tre kommer att avtackas högtidligt vid ett senare tillfälle för sina omfattande insatser inom föreningen.

Biståndsinsatserna under 2020 rullar på i Zimbabwe, dock i något mindre skala med Skolbiblioteket vid Nyatsamboskolan liksom fortsatt stöd till förskolorna vid Bangira inom Chipinge Distrikt.

Under året har även medel överförts genom olika humanitära insatser på grund av den rådande ekonomiska krisen i landet, då även parat till corona-pandemin. Ett stöd som även ska utgå fram till juli månad 2021. Insatser har även riktats till ett pedagogiskt projekt i Moquegua i södra Peru.

Kärnvapenfrågan har också stått i centrum under året där man liksom FN-förbundet krävt att Sverige ska ansluta sig till FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen. De Globala Målen och Agenda 2030 har belysts under ett torgmöte på FN-dagen i oktober och föreningen är fortfarande aktiv inom Västsahara-aktionen där en önskan om en folkomröstning för självständighet fortfarande står på dagordningen.

Vid årsmötet valdes alltså Sten-Ove Sundlöf som ny ordförande, vidare valdes Monica Sundin (omval) och Monika Sundlöf (nyval) in i styrelsen där Nyasha Manyau och Birgitta Nordin (kassör) satt sedan tidigare. Omvalda revisorer blev Moniqa E. Lindgren och Roger Sandström och i valberedningen sitter Håkan Nordin (sammankallande) liksom Mona Hedberg kvar.

Presidieordföranden Stellan Bäcklund önskade den delvis nya styrelsen all välgång framöver liksom att han hyllade de tolv hedersmedlemmar som varit med i föreningen i över 40 år.

Stellan Bäcklund