Susanne Sjöstedt: Hot har blivit vardag för socialsekreterarna

Socialtjänsten i Härnösand tvingas hålla helt stängt på fredagen eftersom ett hot om ett attentat framförts till individ- och familjeomsorgen under torsdagskvällen. Senare under fredagen utrymdes även socialförvaltningens lokaler och personalen skickades hem av hänsyn till deras säkerhet. Alla besök fick ställas in.

Personalen som tvingades lämna sin arbetsplats hals över huvud är förstås skakade, men det är rimligt att även detta som av polisen kallas ett ”diffust hot” tas på allvar.

Det påminner oss också om vilket utsatt arbete socialtjänstens personal har.

För det ju så att Individ- och familjeomsorgen möter en hel del trasiga människor. Människor i missbruk, i ekonomisk utsatthet eller i svåra familjesituationer. Människor i ansträngda lägen som inte alltid kan få en lycklig upplösning.

Även om fredagens händelse är exceptionell är hot och våld mot socialtjänstpersonal det inte. Undersökningar visar två av tre socionomer som arbetar inom socialtjänsten är drabbade. Jämför vi med hot mot kommun- och regionpolitiker är socialsekreterarna därmed långt mer utsatta.

Och skulden kan faktiskt inte ensidigt läggas på klienterna som skriker ut sin ilska, slår i dörrar eller som nu skickar hotbrev.

Det är något trasigt i hela branschen som kan bidra till att trigga igång ett sånt här agerande. Resurserna motsvarar inte kraven.

Personalomsättningen inom socialtjänsten är hög över hela landet, inte sällan på grund av en orimlig arbetsbelastning som nådde sin topp under de mest intensiva flyktingmottagningsåren.

Hög personalomsättning betyder att de som besöker socialkontoret får svårt att etablera en långsiktig relation med sin socialsekreterare. Nästa månad kanske det sitter en ny person bakom skrivbordet som de inte känner och som de måste öppna sig för om ofta mycket personliga saker.

Precis som för handläggare vid exempelvis försäkringskassan finns dessutom den påtagliga risken att den som får ett avslag eller en motgång lägger ansvaret för det på en enskild socialsekreterare eller socialkontor, trots att man bara följer regelverket.

Nej, det går så klart inte att ursäkta hot med att det kanske är tufft även för den som hotar. Men socialtjänsten måste ges tillräckligt med resurser, i både personal och pengar, så att personalen känner att de kan göra sitt jobb utan ständig stress och dåligt samvete – och där klienterna möts med värdighet.

Att det låter självklart betyder ju tyvärr inte att det just nu faktiskt ser ut så.