Susanne Sjöstedt: För hur många vill du själv öppna din ytterdörr?

Under en tvåveckorsperiod möter personer över 65 år med hjälpbehov minst två gånger per dag i snitt 15 olika anställda inom hemtjänsten. Det framgår av Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre, som följts upp av tidningen Senioren.

Eller nej, det är inte hela sanningen. För till samma grupp äldre är det ju inte bara hemtjänsten som dyker upp en vanlig dag. Och varken de som levererar mat, bistår med hemsjukvård eller rycker ut om ett trygghetslarm trycks är inkluderade i siffran. Så till vissa måste vi lägga till ytterligare personer på totalen.

Det är ju inte vettigt någonstans att äldre till sitt hem måste bjuda in praktiskt en skolklass med ibland helt främmande personer under bara ett par veckor – och för att få hjälp med ibland ytterst personliga och intima tjänster.

När vi pratar om ökad känsla av otrygghet i samhället, gäller det i allra högsta grad detta. För här hjälper det ju inte ens om att stanna hemma, låsa dörren och inte öppna när det knackar på.

Kan jag vara helt säker på att det är någon från hemtjänsten jag släpper in, jag är inte säker på att jag träffat dem förut? Vet de vilken hjälp just jag behöver, hur jag föredrar att få saker och ting gjorda? Kan jag ens förklara, under den korta stund de är här, vad jag prioriterar att få hjälp med och vad vi kan ”fuska” med?

Och då ser vi verkligen varje vecka tidningsrubriker om åldringsrån, bank-id-kapningar och annat som får anhöriga att förmana sina äldre att släppa in nån de inte känner igen eller ens svara på samtal från nummer de inte har sparade.

Det är verkligen dubbla budskap.

För två år sedan var Sundsvall och Örnsköldsvik bäst i klassen bland kommunerna i länet i de öppna jämförelserna. De hade pressat ner personalantalet till bara tio olika anställda. Sollefteå låt då sämst till i länet med 18 olika anställda.

I statistiken för 2018 finns tyvärr varken Sundsvall eller Ö-vik med. Men både Sollefteå och Härnösand har bättre statistik i dag än för två år sedan, även om Sollefteå fortfarande ligger över rikssnittet med 16 personer – medan Härnösand lyckats pressa ner antalet hemtjänstpersonal som en äldre möter under en tvåveckorsperiod till tolv.

Och det är ju lite i skuggan av det man kan fundera på en del reaktioner på en annan ledartext nyligen, där vissa läsare med emfas menade att man så klart borde få säga nej till exempelvis utländsk hemtjänstpersonal om man ville. Handlar kanske problemet i grunden om något helt annat? Kanske om den otryggheten som uppstår när man känner sig svag och utsatt och måste träffa dussintals olika hemtjänstanställda under en kort period?

Det finns otroligt mycket att vinna på att med smart schemaläggning försöka pressa ner hur många olika hemtjänstanställda som skickas ut till en enskild brukare. Som att ge personal och äldre en chans att bygga en riktig relation som blir tryggare för båda.