Riksdagskrönika Kristina Nilsson (S): Attackerna på kvinnors rätt oroar mig

Så är den efterlängtade sommaren äntligen här! Själv har jag en veckas arbete framför mig i Almedalen, men sen ser jag fram emot lite tid att bara vara ledig och njuta av vårt fantastiska län.

”Hemester”, alltså semester hemma, sägs vara en stark trend i år, så för en gångs skull kan jag kalla mig trendig!

En annan trend, som på riktigt oroar mig, är att det på många håll i världen införs inskränkningar i kvinnors rätt till abort.

För mig som socialdemokrat är det självklart att kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp och om hon vill fullfölja en graviditet.

Jag är övertygad om att för de allra flesta kvinnor är en abort ett oerhört svårt beslut och inget som görs lättvindigt. P-piller kan glömmas, kondomer kan gå sönder och det kan ta tid att upptäcka en graviditet om mensen är oregelbunden.

Samtidigt måste det vara möjligt att ta hänsyn till dåliga relationer avsaknad av ordnade levnadsförhållanden och andra faktorer som kvinnan själv väger in i sitt beslut.

I Sverige görs de flesta aborter tidigt, det vill säga före vecka graviditetsvecka 12 (94 procent). Fram till vecka 18 har kvinnan rätt att själv fatta beslut o hon vill avbryta graviditeten.

Efter vecka 18 krävs synnerliga skäl som bedöms av socialstyrelsens rättsliga råd. Bifall ges inte om fostret är livsdugligt utanför livmodern.

Det är en bra lagstiftning, enligt min mening, och det finns ingen anledning att ändra den. Det tycker uppenbarligen varken Sverigedemokraterna eller Kristdemokraterna.

Vad Sverigedemokraterna tycker är just nu höljt i dunkel. Vid en direkt fråga i riksdagen till deras sjukvårdspolitiska talesperson Per Ramhorn, svarade han att frågan utreds just nu internt i partiet och han kunde därför inte svara.

Kristdemokraterna säger sig stå bakom svensk abortlagstiftning, men uppenbarligen är inte partiledaren överens med förre EU-parlamentarikern Lars Adaktusson vad det egentligen betyder.

Och när KD förespråkar samvetsfrihet, alltså att sjukvårdspersonal ska kunna vägra utföra abort med hänvisning till personlig övertygelse, ska vi komma ihåg att just samvetsfrihet är abortmotståndarnas viktigaste verktyg.

Se på Italien där abort är lagligt, men det är i praktiken nästan omöjligt att få det gjort, då 70 procent av gynekologerna vägrar.

För övrigt är det slående ofta män som står i debatterna världen över och diskuterar kvinnors rättigheter, så även i Sverige. Borde inte detta vara en fråga främst för kvinnor? Jag kommer alltid alltid att försvara kvinnors rätt till självbestämmande i alla sammanhang.

Med det sagt vill jag önska alla en riktigt underbar sommar.

Kristina Nilsson

Kristina Nilsson är socialdemokratisk riksdagsledamot från Västernorrland