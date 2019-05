Krönika (S): Första maj är bara början…

Förstamajtågen var sig inte riktigt lika. Det brukar inte stå ”Heja Greta!” på skyltarna och hon brukar inte heller dyka upp i talen.

Nu känns det nödvändigt. Gretas allvar och kamp för klimatet måste nå fram. Inte bara för att lyfta henne, utan för att lyfta alla ungdomar som sluter upp och kräver att vuxenvärlden tar sitt ansvar för deras framtid.

Talen innehöll förstås mer. Parollen ”Trygghet, demokrati och sammanhållning” måste få verklighetsförankring. I en tid när arbetarrörelsen är satt under press, måste budskapen nå fram.

Aftonbladets Lena Mellin är snett och ohistoriskt ute, när hon skriver att Socialdemokraterna ”först nyligen insett att de behöver samarbeta”.

Varken hon eller jag var födda under andra världskrigets samarbetsregering, men hon borde inte ha missat samarbetet med Centerpartiet under Göran Perssontiden eller V och MP de senaste mandatperioderna. I samband med folkomröstningen om kärnkraft samarbetade S med Folkpartiet. Under en lång följd av år har långsiktiga beslut, kring exempelvis skatter och pensioner, blivit förankrade i breda politiska uppgörelser.

Mellins slutsats kring Moderaternas och Socialdemokraternas väljartapp är att partierna saknar ryggrad. Till skillnad då från övriga, som enligt Mellin är tydliga.

Det finns en del att önska när det gäller alla partier. Socialdemokraterna måste bli extra tydliga i sitt budskap, när partiet leder en regering som i ett års tid måste regera på en M, KD, SD-budget. En budget där skattesänkningar är dominerande.

Den så kallade servettbudgeten gör inte livet lätt för ett parti som normalt står för solidaritet och trygghet i välfärden. Samtidigt lovar partierna som röstat igenom budgeten skamlöst stora förbättringar i välfärden. Att Mellin kallar dem tydliga luktar skämt.

Socialdemokraterna måste också visa att partiet långt ifrån älskar allt som ingår i kompromissen med Centern och Liberalerna. Regeringen och partiet är inte samma sak. Media kan kalla det att partiet går i opposition mot sig själv. Men aktiva socialdemokrater måste gå i opposition mot en regeringspolitik som partiet inte ensamt styr över.

Så har det varit också förr. Det är därför Första Maj är en viktig högtid. Det är då partipolitiken visas fram. Det är då missnöjet med det som inte fungerar, eller går för långsamt, ska vara tydlig. Det är få perioder som Socialdemokraterna har styrt landet med egen majoritet. Det är en villfarelse som inte bara en och annan inom medierna verka leva under.

Arbetarrörelsen har ibland själv svårt med skillnaden mellan partipolitik och regeringspolitik. Nu måste man se den. Det är viktigare än någonsin att föra fram den politik som Socialdemokraterna vill föra fram i Sverige och EU.

Sverige och EU måste lyssna på Greta, lyssna på budskapet om klimatet, lyssna på budskapen om att försvara demokratin och stå upp för trygga jobb och villkor.

Lyssna om du vill stå på rätt sida om historien!

Monica Sundberg

Monica Sundberg är gästkrönikör på ledarsidan