Tomas Izaias Englund: Ida Stafrin (C) måste våga bli den oppositionsledare Kramfors behöver

Det är djupt olyckligt att oppositionen i Kramfors tycks ha drabbats av det kommunala "lagspelarsyndromet”.

Alltså att politikerna fått för sig att de sitter i samma båt och måste hjälpas åt att ro. Någon annan rimlig förklaring finns det inte till att Kramfors borgerlighet inte leder den rasande protesterna mot de skolnedläggningar som majoriteten har aviserat.

Med en tröttkörd och maktfullkomlig socialdemokrati så borde Ida Stafrin (C) ha goda möjligheter att profilera sig i stället för att framstå som en ny Bertil Böhlin (C). Det vill säga, ännu en i raden av trevliga men politiskt harmlösa oppositionsråd från Kramfors. Har Strafrin även möjligtvis fastnat i en "kompetensfälla" som gör det svårt för henne att agera opportunistiskt.

Ida Stafrin (C) måste helt enkelt våga få lite smuts under naglarna och ta fighten mot kommunalrådet Janne Sahlén (S) om den politiska dagordningen. Se bara på kollegan Johan Andersson (S) i Sollefteå som nyligt fick lov att förklara symbolvärdet i skolfrågan för partikamraten Hans Hedlund (C). Det var inte mjäklighet, duktighet och foglighet som gjorde honom till kommunalråd. Det är bara S som tjänar på snällismen och bristen på skarpa konflikter mellan partierna i Ådalen.

Samtidigt ska det sägas att Stafrin inte har den enklaste uppgiften i världen. Företrädarna för de borgerliga småpartierna i Kramfors får väl plats i en Fiat Punto med Svante Ivarsson (L) vid ratten. Och vad gäller Moderaterna i Kramfors så är nog hoppet ute. Nu senast röstade partiet till och med S i frågan om kommunens lagstridiga underskotthantering mot rekommendationen från revisorerna.

Ett alternativ för de som tror på en framtid för bygderna utanför centrala Kramfors

Situationen är som sagt djupt olycklig. Kramfors medborgare förtjänar ett reellt alternativ till en vänster vars ledarskap tycks nära ett hopp om att löntagarfonder ska införas i Sverige. Åtminstone ett alternativ för de som tror på en framtid för bygderna utanför centrala Kramfors.

Konflikten mellan kommundelarna kommer bara att öka med tiden om utvecklingen bara får rulla på. Ja, paradoxalt nog när de största exploateringsvärdena i Höga Kusten ligger just vid kusten...

Har gett upp hoppet om att lyfta kommunen från bottenskiktet

Följdriktigt säger det mycket om majoritetens ambitioner att man nu lobbar mot näringsdepartementet om att få kommunen klassificerad som stödområde A. Rent ekonomiskt är det kanske rationellt, men det visar också på att man i praktiken har gett upp hoppet om att lyfta kommunen från bottenskiktet.

Till skillnad från exempelvis småkommunerna i Västerbotten så vill Kramfors förtroendevalda dessutom inte ta fullt ansvar för att underskotten man dragit på sig. Det går en skarp moralisk skiljelinje vid länsgränsen i frågor om ekonomisk förvaltning. Kommunens demografiskt utsatta situation är inte en trovärdig förklaring till varför just Kramfors är bland de sämsta i klassen.

I fullmäktige beskrev Sahlén (S) situationen med riktade statsbidrag till Kramfors som "statlig ekonomisk intervention i kommunal verksamhet." Det var en formulering kommunalrådet var mycket nöjd med. Men frågan är vad det faktiskt säger om det kommunala ledarskapet.

Självkritiskt konstaterade Sahlén att kommunen borde skaffa sig en strategi för att hantera tillfälliga resurstillskott i stället för att agera bulimiskt som man gjort historiskt.

Frågan är bara vad sådana insikter är värda i slutändan när man redan kört ekonomin i botten.

Nej, bättre är att hoppas på att Ida Stafrin snäppar upp sig.