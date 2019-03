Tomas Izaias Englund: Därför gick Domsjö Fabrikers storslagna planer upp i rök

I samband med att Göran Persson besökte bioekonomidagarna på Arken häromåret så bjöd den gamle estradören på ett nästan lika provocerande som underhållande föreläsningsnummer inför kommunalråden och det glada branschfolket.

Bland annat frågade Persson retoriskt (fritt ur mitt minne); om the best and the brightest ur den unga generationen verkligen söker sig till de skogliga näringarna? Ja, hur skulle sömniga industriorter någonsin kunna konkurrera om den högutbildade – kvinnliga, kan tilläggas – hjärnkraften mot Stockholm, och den då boomande svenska fintech- och startup-scen.

Den skojfriske statsministern hade som vanligt en stor poäng gällande kompetensförsörjningen. Men han fortsatte sedan att lägga sordin på stämningen med att ge sitt perspektiv på skogsindustrins utmaningar med råvaruförsörjningen utifrån sin dåvarande roll som 'lobbyist' för de gröna näringarna på EU-nivå: Att man i Bryssel kan mötas av uppfattningar att hela Sverige borde vara ett stort varg- och naturreservat med orörda skogar snarare än att vi här i periferin skulle få syssla med skogsbruk alls.

Det är alltså inte urban miljöpartism i synnerhet utan kontinentala attityder i allmänhet som utmanar de näringar som är djupt rotade i den norrländska myllan, vilket är viktiga insikter att ha med sig. Åtminstone om man vill försöka förstå varför det tycks vara så svårt att kapitalisera upp storslagna fabriksprojekt i Domsjö. Detta samtidigt som investerare söker sig till andra regioner och näringar som getingar till hallonsaft.

Beskedet att Flaggskepp Bioraffinaderi har gått på grund är givetvis mycket tråkigt för Örnsköldsvik. Men nyheten lär knappast komma som en större överraskning för någon på ute Domsjöområdet eller för luttrat branschfolk på ekonomi- och managementnivå. Redan från det att projektet presenterades offentligt för första gången så ifrågasattes hur realistiska vd:n Lars Winters storslagna planerna egentligen var.

Framför allt har virkesförsörjningsproblematiken diskuterats. Men som den här ledarsidan tidigt – och så sent som för någon vecka sedan – sorgesamt konstaterade så har frågetecknen kring den indiska ägaren vilja att satsa på fabriken varit det tydligaste tecknet på Flaggskeppet slagsida.

Därför hedrar det vd:n Lars Winter att han nu – givetvis begränsad att tala helt fritt och öppet utifrån sin roll – ändå i någon mån medger sådana delikata sakomständigheter: "Mina ägare [...] är beredda att delta om projektet initieras av andra intressenter (190304)", är åtminstone en väldigt elegant formulering för att säga väldigt mycket med några få ord.

Winter var ju dessutom ännu mer tydlig med ägarnas roll och agerande när stortsatsningen på en DME-fabrik fimpades 2012: "Förgasningsprojektet passade inte in i de nya ägarnas affärsplan. De vill investera i Örnsköldsvik, men har en annan viljeinriktning", sa Winter då (120526) – trots att projektet stöddes av såväl regeringen, EU-kommissionen som ett antal riskkapitalister men ändå fick avblåsas.

(Energimyndigheten beviljade också Domsjö Fabriker ett investeringsstöd på en halv miljard kronor för bygget av en DME-anläggningen som beräknades kosta 3,5 miljarder kronor och ge närmare 400 nya jobb.)

Så förståelig är om det nu skulle finns en uppdämd frustration över det indiska konglomeratet ute i Domsjö. Kanske ligger det också nära sanningen att fabriken i dagsläget enbart betraktas som en i raden av deras produktionsenhet av högkvalitativ specialcellulosa runtom i världen, och att det inte är mycket den svenska ledningen kan göra åt den saken?

Därför kan man även fundera över hur länge Winter vill sitta kvar som vd när hans storsatsningar, och försökt till förnyelse av fabriken, ständigt blir nedskjutna. Han investerade trots allt bra med tid, energi och prestige på försöket att förverkliga det stora bioraffet, som skulle ha kostat 15 miljarder kronor och genererat uppemot "5 000 jobb i regionen".

Avslutningsvis bör jag kanske säga några väl valda ord om Emil Källströms (C) utfästelser om en reformerad skogspolitik. Detta apropå Januariöverenskommelsen som Centerpartiet slöt med bland annat Miljöpartiet efter den regeringsuppgörelse som Källström – enligt en rad medieuppgifter – sägs ha varit en stark motståndare till.

Men, nej. Det är nog bättre att citera honom själv: "Det är självklart så att de som ska investera mångmiljardbelopp inte imponeras förrän de ser färdiga resultat. (190304)"

Detsamma kan nog många väljare som investerat sina röster i Centerpartiet säga om den här mandatperioden.