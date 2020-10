LCHF-kost i teori och praktik – uppskattad helgkurs i Själevad

Kursen genomfördes under säkra former. Vi höll avstånd och tvättade händerna, vilket är naturligt vid matlagning. Kursen varvade teori med praktik. Annika föreläste bland annat om Kosten under evolutionen, Sjukdomarnas historia och om LCHF-kosten; kolhydrater, fetter och proteiner.

Intressant var också att höra Annikas egen historia. Under bensträckarna tog vi promenader och kaffe med grädde. Schemalagd utflykt till Varvsberget visade sig vara ett omtyckt inslag för de som kom från andra, plattare delar av vårt land.

En stor del av tiden ägnades åt receptläsning och beräkning av kostinnehållet. Vi lagade mycket god och näringsriktig mat i det välutrustade köket. Det blev rätter, både för vegetarianer och karnivorer, dock kolhydratsnålt. Medan vi hade Annika på plats, föreläste hon även om Hälsovinster med LCHF och intag av kosttillskott samt fördelar med fasta. Lena visade en film med Jason Fung, som förespråkar fasta under kortare eller längre perioder.

Kursen varade från torsdagskväll till söndag efter lunch. Vi deltagare var eniga om att det varit mycket lärorikt och trevligt.

Precis vad vi behövde under rådande pandemi. I pipen ligger en LCHF-resa till Rhodos i vår. Men först ytterligare en kurs i november på kursgården LCHF Nolaskogs i Själevad, med nya deltagare.

Kerstin B Lindgren

Näraskribent