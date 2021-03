Lastbilschaufför såg att kraftig rök vällde ut och slog larm: "Han kom in och skrek"

Lastbilschauffören hade redan slagit larm till Räddningstjänsten och de var snabbt på plats med flera styrkor.

– Det var ju bra att chauffören upptäckte branden och jag är tacksam för att han larmade Räddningstjänsten direkt.

I garaget förvarades mängder av olika saker och det som Räddningstjänsten först prioriterade var att se till att gasflaskor, sex till antalet, snabbt hämtades ut ur garaget.

Där inne fanns också motorfordon, bland annat en snöskoter och en motorcykel, som räddningspersonalen lyckades dra ut på gårdsplanen.

– Men det fanns så mycket mera inne i garaget och det mesta är väl helt förstört kan jag tänka mig, suckade Lars Hamberg.

Lars Hamberg kunde i alla fall andas ut över att branden inte spred sig vidare till bostadshuset som ligger bara några meter från garaget, för dessutom låg vinden så att det fanns risk för spridning.

– Ja, man får väl tänka så.

Branden startade i en bagarstuga bakom garaget, men vad som orsakade den kunde varken Lars Hamberg eller personal från Räddningstjänsten ge en förklaring till.

Räddningstjänstens arbete med branden försvårades av att det var svårsläckt på vinden i garaget. Det gjorde att de tvingades använda sig av en skylift för att riva bort plåttaket och därigenom få bukt med eldslågorna.

Räddningsledaren Johanna Engström förklarade sent på eftermiddagen att de hade läget under kontroll, men att de skulle fortsätta hålla bevakning på brandplatsen några timmar till under kvällen.