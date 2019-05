Ytterlännäs kyrkokörs och Nylands Järns körcafé drog fullt hus i sockenstugan

Cafét inleddes med att kören tillsammans med Nylands Järn sjön ”Jag vill bo vid älven” skriven av Fredrik Högberg.

Därefter fortsatte kören med ”Min plats på jorden”, Störst av allt är kärleken”, ”För kärlekes skull” samt ”Barfotavisan” som allsång.

….att det var dags för paus och kaffe annonserade kören med att sjunga den roliga ”Kaffevisan”!

Efter pausen sjöngs som allsång:” Idas sommarvisa”.

Nylands Järn spelade en rad låtar själva och bjöd även på en massa humor mellan låtarna.

”Kanske blir det Bollstabruk”. ”Jag går ned till älven” med ny text till Doug Seegers låt ”I´m going down to the rive” samt” 40 genom Bollsta”

En ny skiva annonserades och publiken bjöds på en låt från den:

”Det är underbart att gnälla lite grann/Vem tusan skottar snön i Härnösand?”

Nylands Järn tillsammans med kören sjöng. ”Vi simmar över älven” och som allsång igen:

Leonard Cohens låt ”Halleluja” och här med texten: ”Här i Kramfors”.

Prästen Elisabeth Grafström tog över en stund och som avslutning sjöngs den psalm som så väl förknippas med sommarledighet: ”En vänlig grönskas rika dräkt”.

Kvällens dirigent var körens ledare Helene Lundkvist/Dahlén och vid flygeln återfanns Håkan Dahlén.

För den/de som tycker om att sjunga i kör, välkomnar kören nya medlemmar att börja sjunga med oss. Vi har så fint tillsammans och sannolikt hade tisdagskvällens cafébesökare det jättetrevligt tillsammans med oss.

Glad sommar från Ytterlännäs kyrkokör.

Ann-Chrisitn Tjernström Näraskribent