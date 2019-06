Vid Minnenas Afton steg temperaturen i Svedjestugan

Strax innan de första gästerna anlände kom ett ihållande regn. Ett regn som inte rådde på att sätta käppar i hjulet för den goda feststämningen som infann sig i en knökfull Svedjestuga. 90 personer stortrivdes och trängdes. Ett lotteri på 200 lotter tog slut i ett nafs. Lotteriet med idel skänkta vinster gav 4500 kronor direkt till Parkinson fonden. Överskottet från anmälningsavgifterna går också till Parkinson fonden.

Lasse Nordin Domsjö IF ville alla prata med. Lasse 80 år var lagkapten och fältstrateg i Hammarby som 1964 tog sig upp till Allsvenskan. Lasse var så viktig för Hammarby, att han under vårsäsongen 1965 spelade med Hammarby samtidigt som han tränade Domsjö. Som spelande tränare förde Lasse under hösten upp Domsjö till Div II.

Från föreningen Friska Viljor kom idel ädel adel: Sven Lundberg, Bigge Näsström, Gunnar Säfsten, Kent Forsberg, Björn Häggström och Thore Persson. Ett välmeriterat gäng som hade med sig spelarfruarna Hjördis ”Gösta” Nordin, Gerd ”Nenne” Johansson, Anette Fager ”Björn” Lindkvist, Anita Häggström, Eva Säfsten och Gudrun Forsberg.

Lilla Svedje, som 1964 tog hem division VII under Sven Bohmans träning var väl representerat. Rune Stridsman och Sten-Erik Ehlin var de i Svedje som brann mest för fotbollen efter kriget. För att ha råd att köpa sig en fotboll började de samla kottar som de sålde till strömmingshandlaren som körde bilen på gengas.

Kvällen började med att Svedje IFs ordförande Mattias Sällström hälsade välkommen. Därpå klämde arbetsgruppen i med ett knippe välkomstsånger för att höja temperaturen ett snäpp, för visst spelades det bättre boll på Gunnar Nordahls tid var alla rörande överens om.

Kvällen avslutades med att bord plockades bort för att ge plats för danssugna, som inte dansat på 20 år. Det blev många turer över golvet till Skogsfalkes medryckande musik som spelades även på Gunnar Nordahls tid.

Kjell Larsson

Näraskribent