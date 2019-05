Vårkonsert med musikkryss i Nolan

Gunnar Sundman, dagens programpresentatör och korsordskonstruktör, hälsade publiken och dirigenten Rasmus Grip välkomna.

Efter ett inledande ABBA-medley var det dags för dagens första solister. Rasmus Grip och Petter Estvall framförde tillsammans Trumpet Fiesta med trumpetsolo i den högre skolan.

Musiken och korsordsfrågorna avbytte varandra.

Snart var det dags för nya solister. Aiten Sadiko och Krister Bylund framförde på sandpapper tillsammans med orkestern Leroy Andersens Sandpaper Ballet.

Celia Schäder sjöng sedan I’m beginning to see the light av Duke Ellington.

Traditionsenligt spelade Musikkåren också ett par marscher.

Ytterligare några medlemmar i orkestern visade sin skicklighet på sina instrument genom att spela solopartier i några av låtarna. Therese Edin på klarinett, Ingmar Lundmark på trumpet, Maria Ekholm på altsax och Gunnar Walldén på euphonium.

Efter sista stycket, Pirates of the Caribbean, fick publiken rätta sina korsord och lyssna på ett par extranummer.

Karin Bergström

Näraskribent