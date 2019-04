Tyskt band gästade Örnsköldsvik – gjorde succé i Blueskällaren

Bluesmusiken kommer, som så mycket annat, från den amerikanska söderns slavarbetare och skapades i slutet av 1800-talet. Stilen har influerat många musikaliska genrer som ragtime, jazz, storbandsmusik och country. Ofta har bluesen melankoliska drag.

Kvällens musikanter trakterade den gängse uppsättningen instrument: Michael Arlt på munspel och sång, Andreas Arlt på gitarr, Fabian Fritz på piano och orgel, Henning Hauerken på bas och Andre Werkmeister på trummor.

Initialerna B.B. i namnet har de säkert lånat från en av bluesens giganter, B.B. King. Det lär väl då betyda "Blues Boys". Bandet har varit tillsammans i nära 30 år och utsågs vid ett tillfälle till Europas bästa. de har även gästspelat i USA, bland annat inför en publik på 10 000 i Los Angeles.

Tempot var redan från början på högsta nivå. Här sparades inte på krutet! Publiken var med på noterna och när det blev som intensivast hade några svårt att sitta still. Tur att det fanns ett minimalt dansutrymme! Musikanterna levererade flera utsökta solon, där Michaels munspelande nästan tog andan ur publiken. Han gav allt till allas förtjusning och möttes av jubel! Att han bara orkade!

Från plattan "Reservation Blues" fick den uppspelta publiken njuta av flera riviga låtar som "Lay some Shuffel down", "Mad about you", I can´t go on". Även en häftig låt som "Too much Mistery" gick hem!

Som avslutning önskade bandet hedra oss med ett arrangemang på svenska, som de kallade "All Green. Singing in the Rain". Vårt språk var inte helt lätt att uttala, men sångaren Michael gjorde ett tappert försök och det märktes att han var mäkta stolt!

Ja, kvällens trivsamma konsert hyllades naturligtvis av den entusiastiska publiken med stående ovationer!

Vårens sista spelning var så till ända och Perdido förbereder sommarens traditionella konserter i juli och augusti på Dekarsögården.

Ordföranden Pelle Elfving avslöjade, att till hösten kan vi bland andra se fram emot ett amerikanskt uppträdande!

Bengt Ferm

Näraskribent