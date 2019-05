Tvillingsta koloniförenings vårarbetsträff inför 47:e odlingssäsongen

Trots alla väderväxlingar, kunde Tvillingsta koloniförening ha sin vårarbetsträff på ungefär samma tid som under föregående år. Måndag den 13 maj träffades drygt 20 koloniodlare för att förbereda inför årets odlingar. Vädret bjöd under större delen av dagen på moln och blåst. Men just vid 18.00-tiden, när Vårarbetsträffen började, tittade en värmande sol fram och lyste med sin närvaro under hela arbetskvällen.

Inledningsvis presenterades tre nya medlemmar, varefter nyinköpta trädgårdsredskap visades upp. Klipplistan sattes upp på dörren till boden, där även medlemslistan är uppsatt. Intresselistan för gemensamma aktiviteter, där majoriteten av medlemmarna anmält sig, utökades med några namn. Som vanligt uppmanas alla att regelbundet kolla på Anslagstavlan, för att hålla sig informerade om föreningens verksamhet. Vidare informerades om bland annat jordgetingars angrepp på bisamhällen och att brunmarmorerad bärfis och suzuki flugan, som kan göra stor skada på bär och frukt, har upptäckts i södra Sverige.

I och med att träd och buskar nu börjat växa upp erbjuds livsmiljöer för fåglar, fjärilar och andra insekter. De 21 fågelholkarna i vår omgivning med häckande talgoxe, blåmes, svartvit flugsnappare och nötväcka, bidrar också till ett allt rikare fågelliv och därmed även till en trevlig miljö för oss odlare. Den praktiska delen av träffen var mera rutinmässig, då redskapen plockades fram från redskapsboden, vattentunnor och kannor placerades ut och vattnet kopplades på.

Arbetet var snabbt avklarat, då bersån och den gemensamma perennrabatten redan var ansade och rensade av några deltagare i studiecirkeln Trädgård & Hälsa. Därför återstod bara att transportera bort ris och kvistar till avfallstippen för biologiskt nedbrytbart avfall, där inte någon form av plast hör hemma! Vid den avslutande återsamlingen för fika och umgänge, presenterades några enkla ogräsbekämpnings metoder utan giftiga kemikalier.

Slutligen kan vi konstatera att kompostkvarnen för torrt hallonris redan har testats, många har skaffat gödsel och jordsäckar och snart är odlingsverksamheten igång igen för den 47:e .säsongen i vårt mysiga Tvillingsta koloniområde.

Anders Edlund

Näraskribent