Sven-Rogers öppnade Café Bergsgatan i Ö-vik

Sven-Rogers har under hösten slagit sig in med att uppträda på musikcaféer runt om i Örnsköldsviks kommun. Ofta rycks folk med av musiken och börjar dansa, som senast i Bredbyn och nu på Café Bergsgatan. Det är bara roligt tycker Kjell Scherman och Per-Ove Ögren i Sven-Rogers vilka är ute med spelarbussen 5000 mil per år.

I den trivsamma lokalen i källarvåningen stod bord dukade för publiken, som uppgick till ett 50-tal. Vid entrén mötte Karin Vinter upp och delade ut välkomstkramar och informerade om att kaffet är gratis under hela kvällen. Kaffet ingick i biljetten på 100 kr.

Kjell Larsson hälsade publik och orkester välkomna, innan han bad spelemännen spela upp, så att kvällen kunde ta sin början. Med Karl-Erik Jakobssons hatt i Black Hat på skallen gick Kjell fram och bjöd upp Karin Vinter också i hatt. De två fick inte vara ensamma på golvet så länge i valsen ”Drömmen om Elin” innan par efter strömmade till.

Idén att starta ett musikcafé började gro i Movattnet i höstas då Lisbeth och Karin Vinter bjudit in sina vänner på knytkalas i Bygdegården. Skogsfalke med Siw Norrman och Lars-Erik Larsson vilka var förstärkta med Siws storebror Bertil Nilsson och storasyster Barbro Tällberg fick bra snurr på kvällen. På Café Bergsgatan fick de snurra på själva bäst de ville i tre timmar.

För att få ett musikcafé lyckat, så är en väl fungerande servering A och O. Det såg Eivor Svensson Sedin och Anna Sjöberg till. Sven-Rogers spelade blandad svängig musik och stoppade med jämna mellanrum in en låt från sin nya cd-skiva som de sålde för 100 kr. Fullt ös i 3 timmar, men så har Kjell Scherman kondition som en häst. Det är nog inte så många som hänger med på hans dagliga motionsrundor. Kjell har ett förflutet som 5000 meters-löpare i Vingarna innan han växlade om till maratonlöpare med ett personbästa på 2 timmar och 27 minuter.

Kjell Scherman lämnar över stafettpinnen till Ronnie Sahlén som får sköta om underhållningen den 26 februari. Alla i Ö-vik vet vad Ronnie kan. Han kan ta en publik som ingen annan kan. Ronnie med guldstrupen är Örnsköldsviks mest bokade sångare. Välkomna då att ta en kopp kaffe och häng med på Ronnies alla upptåg. som han med stundens ingivelse plockar fram

Kjell Larsson

Näraskribent