Statsministerparet firade in våren tillsammans med Ö-viksborna

Västansjö manskör hade aviserat att i år sjunger och hälsar vi våren välkommen på Örnsköldsviks kyrktrappa. Något som en tusenhövdad skara med unga och något äldre hörsammat och strömmade till allt eftersom. I sorlet hördes igenkännande glada "Hej" lite här och där med glada tillrop och även viskningar om att "Statsministern lär vara här". Många om inte alla sträckte på sig för att lokalisera honom. "Han har Ulla med sig", lade viskningarna till.

Så plötsligt förnimmer jag hur statsministerparet styr sina steg rakt mot mig där jag står tillsammans med Elsa Östberg, Gösta Johansson och Bojan Sjölund. Elsa och Ulla föll i varandras armar med ett glatt hej och Statsministern Stefan föll in i kramandet. Vi andra handhälsade och i det gick det upp för mig att den gemensamma nämnaren för Ulla, Stefan och Elsa, var Hägglunds i Gullänget, där Elsa varit sekreterare för fyra verkställande direktörer till vilka metallaren Stefan tittat in ibland och hustrun Ulla i sin tur också sekreterare på Hägglunds. Vad ryms inte inom Hägglunds väggar och vad roligt har inte våren att bjuda på.

Stående tillsammans firade alla så in våren med Örnsköldsviks blåskvintett under ledning av Sören Kvist och Västansjö manskör under chefsskap av Sara Karlsson.

"Så roligt att träffa Ulla och Stefan", blev Elsas slutord när vi skiljdes och säkert ett signum för den berömda Hägglundsandan.

Men faktum för min del blev att våren överraskade mig, Bojan och Gösta med att få handhälsa på Sveriges statsministerpar: "Hägglundarna" Ulla och Stefan Lövén. Det ni.

Göte Nordmar

Näraskribent