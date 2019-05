Sollefteå Amatörteater och Teater Babel gav en unik improvisationsföreställning

Den 1 maj hölls i Sollefteå Amatörteaters lokal en "one and only" föreställning av medlemmar i Sollefteå Amatörteater som slagit sig samman med delar av Teater Babel, en asylteatergrupp från Kramfors. Ledare för gruppen är Agneta Holmström, inflyttad dramapedagog från Stockholm, nu boende i Bjärtrå.