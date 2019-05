Showdans bjöd på en snubblande rolig show

Showdans vårföreställning handlade om MASK – Missförstådda Anonyma Skurkars Klubb, ett gäng skurkar som ville bli superhjältar. Vargen hade kallat alla sina vänner till ett krismöte för att de tillsammans skulle förändra sin skurkimage.

När gänget försökte befria hundarna som omhändertagits gick det inte riktigt som planerat och deras försök till hjältedåd uppskattades inte riktigt.

- Hjälp, ett lejon! Skrek en av hundarna.

- En läskig tant som vill äta upp oss! Skrek en annan.

- En guldfisk i klänning! Ropade den tredje hunden åt Hajen.

Men gänget gav inte upp, utan begav sig ut på fler uppdrag för att få allmänheten att förstå att dom försökte vara snälla.

Mica, 11 år, som är en av skådespelarna och dansar i två nummer säger:

- Först tror man att man kommer göra bort sig och är jättepirrig men när man väl kommer ut på scen då kör man bara. Det roligaste med Showdans och teater är att få lära sig nya saker man aldrig trodde man skulle klara och att få träffa nya vänner.

Mest skratt från publiken fick nog de gamla tanterna, som egentligen är 6–10-åriga talangfulla skådespelare. De har tränat teater en gång i veckan hela vårterminen och levererade sina repliker som vilket proffs som helst.

Även en dansgrupp med gamla tanter fick publiken att utbrista i skratt och applåder bara av att komma ut på scenen. När ”I like to move it” ljöd i högtalarna kastade dom sina väskor och käppar och skakade loss ordentligt.

Under den ca 85 min långa föreställningen fick vi njuta av dans till låtar som Heroes, Babyshark, Evil like me och Jailhouse rock. Dansarna som är i åldrarna 3 till 16 år kommer från hela Örnsköldsviks kommun och tränar tillsammans en eller flera gånger i veckan. Dansstilarna var allt från barndans till jazz och streetdance. En av de äldsta grupperna dansade vackert i långa lila kjolar.

- Vi jobbar mycket med det sceniska uttrycket och pratar om att energin och dansglädjen ska nå ut ända till bakersta raden i salongen, säger Laila Estvall som drivit dansskolan Showdans i snart 15 år. ”Det syntes att dansarna hade kul på scen. Dom är så himla duktiga! Jag får rysningar varje gång scenen fylls av ”mina” dansbarn.” säger hon stolt

Att showen var en succé kunde höras från publikens applåder och de glada kommentarerna som hördes på väg ut från salongen.

- Jag satt med ett leende på läpparna hela föreställningen, sa Petter som är pappa till 2 av skådespelarna.

- Det blir bara bättre och bättre för varje år, sa Runa som är farmor till 2 dansare.

- Jag vill börja dansa! sa Åke 5 år.

Laila Estvall Näraskribent