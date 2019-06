Rädda Barnen firade jubileum

Det fanns en tipspromenad med frågor om Rädda Barnens historia och nuvarande verksamhet.

Sedan bjöds det på drömgod födelsedagstårta till alla.

Dagens höjdpunkt för barnen var nog när Skogsmulle kom på besök. Skogsmulle lekte och busade och vi hörde många glada skratt.

Rädda Barnens historia började i England under första världskriget med en engagerad, klok och kunnig kvinna, Eglantyne Jebb, hennes syster Dorothy och deras vänner från kvinnorörelsen, kväkarna och pacifisterna.

De upprördes av nyheterna om tre miljoner svältande barn i Europa, en följd av första världskrigets handelsblockad

De för den tiden en radikal syn på barn och på att arbeta med hjälp till barn:

• Varje barn har rätt till utveckling och skydd

• Barn är allas ansvar och en samhällsfråga. Barn har särskilda rättigheter

• Barn ska respekteras och tas på allvar

• All hjälp är solidarisk och långsiktig hjälp till självhjälp

• Internationalism: ”Alla nationer bär gemensamt ansvar för hur barnen har det i vår värld ”

Sex månader efter att Save the Children Fund bildades i Storbritannien bildades Rädda Barnen i Sverige. Ordförande var Ellen Palmstierna och bland de aktiva fanns journalisterna Gerda Marcus och Elin Wägner. Arbetet inriktade sig till en början på att lindra den värsta nöden för barn efter första världskriget. Under mellankrigstiden var aktiviteten lägre och fokus låg på barn i nöd i Sverige men det förändrades efter andra världskriget när människor i Sverige fick ökade insikter om att barn for illa i olika delar av världen.

Engagemanget var då och är alltjämt att hävda barnets rättigheter.

Solveig Fahlén

Näraskribent