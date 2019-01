Publiken och orkestern fann varandra på Hullsta Gård

En talrik publik hade trotsat kylan denna söndagseftermiddag för att lyssna till musik av bland andra Count Basie och Duke Ellington. Orkestern inledde med Shiny Stockings och fortsatte med Cute och Whirley Bird med flera fina soloinsatser, innan sångerskan Jennie Lindh framförde A Child is born, samtliga låtar av Count Basie.

Jennie fortsatte, med den äran, med Heaven ur Sacred Concert av Duke Ellington, komponerad till Alice Babs. Konserten bjöd på många ”gamla godingar” som Perdido, I left my heart, It don´t mean a thing och höjdpunkten Come Sunday. Publik och orkester trivdes och fann varandra fullt ut. Inte minst imponerade sångerskan Jennie Lindh. Publiken belönades med extranummer.

Ulla Thorsell Östlund Näraskribent