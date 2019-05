Makarna Jan Erik och Ebon bjöd på kupletter med glimten i ögat

Vi är ett antal inbitna friidrottsvänner som kommer ihåg att det för 60 år sedan fanns en löpare som hette Jan Erik Sellgren och sprang på kolstybb, först för Alfredshems IK och därefter för IF Vingarna.

På Kom In 26 april berättade Jan Erik sitt livs historia och hur han växte upp på Kempevägen i Hörnett, inte så långt ifrån Kempevallen där han tillbringade så mycket tid, att skolarbetet blev lidande. Inte blev det bättre av att Jan-Erik började ägna sig åt musik och bildade bandet The Coopers 1963. Musiken tog över och han träffade en vacker flicka vid en musiktävling 1964 som Mona Wessman vann med "Hambostinta i kort kort". Jan-Erik vann något mycket större, sitt livs kärlek Ebon, som nu sjunger duetter med sin make.

Jan-Erik berättade att förra besöket på Kom In var 2017 och förförra 2015. Nu kommer det inte dröja till 2021 till nästa besök. Annelie Bergquist hälsade Jan-Erik och Ebon välkomna tillbaka och vill nog ha in dem lite snabbare.

Vad är då Jan-Erik och Ebons specialitéer? Jo, allsånger där man känner igen refrängerna men kan ha svårt med verserna, men vad gör väl det. Man sjunger med så fort man kommer på låten. Nu är det inte bara allsånger som Jan-Erik och Ebon bjuder på, utan även kupletter från ”Good old days”. Då Ebon Sellgren sjöng Karl Gerhards ”Under takåsarna i Paris” så sprack många leenden upp. Det är ju synd om ett sådant gammalt örhänge skulle falla i glömska.

Timmen på Kom In flög iväg fort och då kändes det jättebra att Sellgrens efteråt gav sig god tid och visade upp sparade minnen. I bokningslistan för The Coopers kan man läsa att 1963 fick man 100 kronor för en skoldans på Krokstaskolan. Samma år hade The Coopers en spelning i Landsjö.

Ordning och reda har varit måtto för Jan-Erik Sellgren, som jobbat på olika tidningars annonsavdelningar. Det var kusinen Berndt Gideonsson som ledde honom till första jobbet på Västernorrlands Allehanda.

Jan-Erik vet exakt var och när han spelat. Vi får hoppas att det blir många nya noteringar i bokningsboken. Jan-Erik Sellgren är välkommen tillbaka till sin barndomsstad där hans mor Anna-Lisa och pappa Holger på sin tid förgyllde revyer och körer i Domsjö.

Kjell Larsson

Näraskribent