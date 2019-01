Kära återseenden och pigga nykomlingar på spelmansstämmans 25-årsjubileum

En tradition som överlevt alla flyttar genom åren. Spelmansstämman vandrade från museet till Missionskyrkan och därifrån till Elimkyrkan för att i år för första gången vara på Gnistan. Om det blir för gott eller inte är den stora frågan.

På den lilla frågan: "Hur blev årets spelmansstämma", finns det ett enklare svar.

– Jo, det blev många kära återseenden från i fjol och några riktigt pigga nykomlingar som bröt mönstret.

Folkmusik i all ära, men ibland kan det bli för mycket av det goda så då var det välkommet med uppstickarna. Först ut var trubaduren Andreas Nilsson som valt ut två av Dan Anderssons tonsatta dikter. ”Omkring tiggarn från Luossa” har många artister givet sig på. Andreas Nilsson, som nu sjunger på heltid, hävdar sig mycket väl bland dem. Från Gnistan bar det av för Andreas till Nävertjäls Bygdegård där han skulle spela på en fest.

Erling Unander sjöng ”Jag vill bara va en gammal man” av Mikael Wiehe. Inte behöver man ta det så bokstavligt, eftersom det följdes upp av ”Oklahoma” och ”När countryn kom till Skåne”. Tack Erling för att du poppade upp spelmansstämman.

Gammalt kan också vara nytt, vilket trion ”Conny Lundström dragspel, Lars Fahlander gitarr och Göran Moberg elbas” visade när de spelade Swingjazz. ”There will never be another you” gjorde stor succé.

Frågan är ändå om inte Junseleborna och spelevinkarna Kent & Marie blev spelmansstämmans mest applåderade. Deras små hyss känns äkta och publiken hänger villigt med i skämten. Ingen annan kan hantera tvättbrädan som Marie Forsberg. Med diskborsten satte hon dit pricken över i.

Med stil och elegans navigerade Gösta Johansson det tre timmar långa allspelet där nya spelemän kom in var tionde minut. Ingen i Örnsköldsvik kan tolka Evert Taube så bra som Gösta i Drängkammarmusikerna, vilket två Taubeaftnar i Arnäs Hembygdsgård är bästa bevis på. På Gnistan blev det ”Fritiof och Carmensita” där Lars-Åke Larseruds sångröst är ovärderlig. Låt två blev en vals, som givetvis skulle ha inbjudet till dans om det inte varit en spelmansstämma. Till nästa gång får vi hoppas att Nolagillet lättar på reglementet så att folk i publiken törs kliva fram och dansa till den vackra musiken.

Tack Affe och Gösta för ännu en spelmansstämma, så ses vi nästa år igen. Var återstår att se.

Kjell Larsson

Näraskribent