Fullt ös med Ronnie Sahlén på Kom in

Det blev fullt ös i två och en halv timme med en kort-kort fikapaus, som jag bönade och bad om. En sådan här gång undrar man vart tog tiden vägen. Det var stenkul och det tyckte säkert också alla andra som var inne på Kom in. Värdinnan Anna Borg bara mös och hade smilbanden ända uppe vid öronen. Anna kör hårt med Ronnie, för han var på Kom in så sent som den 1 februari. Det tillhör nog undantagens undantag att samma artist får komma två gånger samma termin till Kom in.

Publiken har inte glömt Ronnie, som är fulltecknad upp över öronen fram till semestern. Den 8 juli drar Ronnie med fru till Norge för att få en andhämtning på några veckor. Det hjälpte inte att en arrangör bönade och bad att han tillsammans med Pär-Åke Stockberg och Ann-Cathrine Wiklander skulle köra ett musikcafé i juli. Men Café Bergsgatan nobbar inte Ronnie. Inför publiken på Kom In bjöd han in alla till Bergsgatan i höst. Då kommer Ronnie inte ensam utan i sällskap med Pär-Åke Stockberg på saxofon. Ensamt lär det inte bli på Café Bergsgatan för det blir det ingenstans med Ronnie Sahlén på estraden. Ronnie har fått så mycket beröm för Gunnar Wiklund kvällen på Bergsgatan i februari, så om allt går i lås och vi får leva och ha hälsan i behåll så kommer Ronnie tillbaka i vinter med en ny Gunnar Wiklund-kväll.

Ronnie är allas vän. På Kom in fick han en teckning som gladde Ronnie mycket. Ann-Sofi Norén plockar Ronnie fram på scenen så fort tillfälle ges. Senast i Bredbyn och nu på Kom in. De är vänner för livet och här har Ronnie en ivrig beundrare.

Vad bjöd då Ronnie på denna dag ? Jo, framförallt sig själv, sedan lite Lasse Stefanz och annan dansvänlig musik. Från Calle Jularbos ”Drömmen om Elin” till Bill Haleys ”Rock around the clock”, men framför allt Elvis låtar. Elvis verkar outslitlig. Allt gick hem. Folk dansade som de annars inte vågar göra. Folk var glada och stortrivdes. Så brukar det vara då Ronnie Sahlén är med.

Kjell Larsson Näraskribent