Förväntansfulla yogisar samlas i Lindas yogashala

Yoga till livemusik är en mera vanligt förekommande aktivitet utomlands där det anordnas längre yoga-retreat. Vanligtvis är det då också andra musiker som håller i musiken medan en ledare håller i yogautövandet.

I det här fallet är yogaläraren Linda Engström musiker och sångare i gruppen Crash´n Recovery som hon har bildat tillsammans med sin man Roberth Johansson.

De uppträder såväl som ett helt band och som vid det här tillfället, som duo, där vi deltagare fick ta del av yogan till livemusik.

Passet inleddes med att alla fick inta viloställningen och lyssna till lugn och sinnlig musik.

Därefter gjordes uppvärmande fria och stående rörelse till musik med högre puls och till sist åter vila till ytterst sinnlig musik.

Passet blev ungefär som att ligga mitt i en konsert med duktiga musiker och samtidigt få låta kroppen röra sig eller ligga i ställningar som är välgörande för kropp, själ och ande.

De längre nedstillande ställningarna var företrädesvis yin-yoga och detta något som har varit den yogatyp som har erbjudits under flera av vårterminens tisdagar eller restorative-yoga.

Under måndagarna har det hållits nybörjarkurser och på onsdagarna lite mera krävande pass med hatha-yoga och vinyasa flow och som har ställt lite större krav på utövarna och dessutom med lite erfarenhet sedan tidigare.

Den musik som Linda och Roberth bjöd på var deras egna låtar:

"Blue horizon," "This horse ain’t dead yet," "Barricades Streets of Canmore Blue river Motherland."

De bjöd också på en del covers som i deras framträdande nästan överträffade originalinspelningarna:

Covers: "Someone like you" av Adele. "Strövtåg i hembygden" av Mando Diao. "Lift me" av Ane Brun/Sivert Hoyem. "Weary kind" från filmen Crazy heart. "Wake me up" av Avicii. "Jag ger dig min morgon" av Åkerström. Och sist men inte minst "Miraklet" av Di Leva.

Passet avslutade med mantrasång: Govinda.

Efter passet bjöds deltagarna upp till parets stora veranda där det bjöds på somrig sommartårta med hälsosamma och gluten-, mjölk- och sockerfria ingredienser och till det yogiteer att välja mellan.

Det blev en väldigt upplyftande och speciell upplevelse i musik, stillhet och rörelse.

Helt nya och en del väldigt trogna utövare hade samlats och gick hem från passet ytterst nöjda och uppfyllda av sina upplevelser.

Ann-Christin Tjernström

Näraskribent