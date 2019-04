Ewa Bylin träffade rätt med Monicas låtar på Café UH

Ewa kom mer och mer i rampljuset och ingår sedan nyår i trion Together där Anders Bergquist spelar piano och Lukas Johansson trumpet. På Café UHs lördagsjazz den 13 april saknades Lukas och han lär inte vara tillbaka förrän i juni. På midsommarafton så kommer Lukas med Together till Gideå Hembygdsgård. Missa inte det om ni är minsta intresserad av vackra trumpetsolon.

Ewa Bylin valde på lördagsjazzen att sjunga ett flertal lugna harmoniska Monica Zetterlund låtar. Det lär visst finnas runt 400 stycken, så det finns lite att ösa ur.

Vi får hoppas att Ewa Bylin väljer ut ett lämpligt antal låtar och spelar in en skiva framöver ihop med Anders Bergquist. Det är väl ingen dålig gissning att skivan kommer att få heta ”Sakta vi går genom stan” text av Beppe Wolgers, för Ewa trivs bäst med att sjunga långsamma låtar med genomtänkta tilltalande texter. Hit får man också räkna ”Att angöra en brygga”, ”Gröna små äpplen”, ”Monicas vals” och ”Destination moon”. Det är nog fler än jag som vill följa med på den åkturen. En hyllning till Monica Zetterlund, för underbart är kort, alldeles för kort.

Vid spelningen på UH blev det sammanlagt 19 låtar och de flesta av dem får vi räkna in under traditionell jazzstandard, som ”Cheek to cheek”, ”There will never be another you” och avslutningen med ”As time goes by” och ”What a wonderfull world”. För visst är jazzvärlden en underbar värld att få uppleva.

Kjell Larsson

Näraskribent