Damkören Sångfolket i Ö-vik får det att svänga

Erling Unander skapar med sin helgalna humor en mysig stämning kring Sångfolket, vilka hade med sig fans från PRO Gullänget. Kan det vara det som var anledningen till att Erling inte hört så mycket applåder och bifall tidigare? Erling var nöjd med publiken, som var jättenöjd med underhållningen. Det är sällan en timme går så fort som då Sångfolket med Erling Unander uppträder.

Mest svängde det i kören om två damer. Först nytillskottet Birgitta Sundelin, som tagit hand om tamburinen. I ”Oklahoma” svängde det så skönt, att jag tog modet till mig och bjöd upp Karin Vinter. Örnsköldsviks gladaste och mest dansanta dam. Med Karins hjälp flöt det på ganska bra för mig över Kom In-golvet.

Ann Marie Albinsson med sin gitarr sparar aldrig sig själv. Det är fullt ös från början till slut och har så alltid varit. Hennes smågnabb med Erling är uppfriskande för publiken.

Fast det är klart. Det går inte att gå förbi Ulla Jonsson, som varje dag producerar på Facebook rykande dagsaktuella lustifikationer. Man begriper inte varifrån Ulla får allt. Förmodligen är det hos Sångfolket Ulla hittar inspirationen. Ett gott råd till Erling! Släpp loss Ulla med sina klurigheter någon gång i mellansnacket. Varannan damernas vore inte så dumt.

I publiken satt Kjell Scherman. Efter att för två veckor sedan ha satt publikrekord på Kom In med Sven-Rogers så var det inte svårt för Kjell att få svänga sin lurviga ben på golvet med sköna damer. Karin Vinter och Kerstin Häggström såg lyckliga ut i hans armar.

Ja, så var timmen med Sångfolket på Kom In. Så, ett gott råd. Alla vägar bär inte till Rom. Många bär till Kom In, där det bjuds på god underhållning och gott fika. Stort tack till Anna Borg och Annelie Bergquist som pusslar ihop en skön mix av underhållare vecka ut och vecka in.

Kjell Larsson

Näraskribent