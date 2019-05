Bild och berättarkväll om kustfiske i Höga Kusten

Böckerna handlar om fiskelägen från Holma utanför Husum ner till Lörudden utanför Sundsvall. Ett litet axplock från kvällen var till exempel att Trysunda en gång i tiden hade hela 24 fiskare, det fanns även även en hamnfogde som kallade till tre hamnstämmor per år. Bildserien var från olika fiskelägen längs Höga Kusten. Arrenden för att nyttja ett kokhus var 1:50 kronor, en sjöbod 1:50 kronor, en gistvall 2 kronor och för fiskevatten 6 kronor.

Till Marviksgrunnan från Ulvön åkte kalvar men även kor för sommarbete med båt över sundet. Det förekom även att korna simmade över sundet tillbaka till Ulvön på hösten. Damerna i fiskelägena fick laga näten, skura båtarna med mera när herrarna hade gjort sitt och hämtat in strömmingsfångsten. Fördelningen på fiskeplatser fördelades genom att hamnfogden lämnade ut lotter.

Om fångsten varit god mättes strömmingen upp i en målfjärding, så man hade koll på mycket man fiskat upp.Salta in strömmingen var en konst. Salthalten skulle vara totalt 33 grader i tunnan. Under vintern tillverkades upp till 3000 tunnor i Vibyggerå av granvirke för strömmingsinläggning. Säljakt även kallat sälfiske förekom på en del platser. Under fikapaus och efter avslutad föreläsning fanns möjlighet att köpa någon av böckerna.

Stort tack till Birgitta för en innehållsrik kväll men även till alla besökare och kvällens kontaktperson Anna B.

Kurt Söderlund

Näraskribent