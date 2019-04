Avslutning på Folkans lunchtajm

Efter ett Inledande orkesternummer så tog Inger och Anders oss med på en musikalisk resa som började i Cherbourg och slutade i full swing på Rout 66.

Ingers finstämda tolkning av Michel LeGrands "I will wait for You" gav konserten en perfekt start. Anders följde därefter upp med att på sitt showmannamässiga sätt fråga

"Önskar Du jag var en annan man". Ingers "Girl from Ipanema" och Anders "One note samba" fick säkert många i publiken att drömma sig till Copa Cabana

Den i övrigt välkomponerad och lättsamt presenterade konserten bjöd dessutom på Ingers Anita oday inspirerade "Honeyzuckle Rose" och Anders härliga "Just a Gigolo".

Vidare två sommarlåtar: Ingers "Summertime" till ett lågmält och minimalistiskt komp. Samt Anders "The summerwind" i bästa Sinatra stil.

Konserten avslutades på "Route 66" i minst 200 knyck!

Ewa Näslund

Näraskribent